Es wird konkreter: Schnappt der BVB wieder bei der Konkurrenz zu?

Die Transferperiode ist vorbei, die Arbeit ist beim BVB vorerst getan. Sportdirektor Sebastian Kehl dürfte sicherlich zufrieden aus dem Sommer gehen, schließlich konnte man auf den letzten Drücker noch drei Neuzugänge verpflichten.

Einer davon ist Carney Chukwuemeka. Der Engländer wechselte nach langen Verhandlungen mit dem FC Chelsea zum BVB. Allerdings hatte Borussia Dortmund offenbar nicht nur den Engländer auf dem Zettel. Stattdessen könnte ein Bundesliga-Youngster in Zukunft noch zum Thema bei Schwarz-gelb werden.

Manzambi auf dem BVB-Radar

Johan Manzambi gehört zu den Talenten, die in der vergangenen Spielzeit ihren Durchbruch in der Bundesliga feiern konnten. Der 19-Jährige blühte im Saisonendspurt beim SC Freiburg auf und konnte mit vier Scorerpunkten in elf Pflichtspielen auf sich aufmerksam machen. Folgerichtig verlängerten die Breisgauer den Vertrag mit dem Schweizer Nationalspieler im Mai langfristig.

Das scheint die BVB-Verantwortlichen im Sommer jedoch nicht davon abgehalten zu haben, ein Auge auf den vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler zu werfen. Denn wie das Portal „Absolut Fußball“ nun berichtet, soll Manzambis Name in der Dortmunder Chefetage zuletzt diskutiert worden sein. Am Ende fiel die Wahl jedoch auf Chukwuemeka, der die ohnehin schon üppig besetzte Dortmunder Zentrale im Mittelfeld letztendlich komplettiert hat.

Auch Chelsea an Manzambi dran

Angesichts Manzambis auch in dieser Saison guter Leistungen ist allerdings nicht auszuschließen, dass der Youngster Freiburg – trotz Vertragsverlängerung – in naher Zukunft verlässt. Dem Vernehmen nach soll auch der FC Chelsea Manzambi auf dem Radar haben.

Aber auch den BVB sollte man in dieser Causa noch nicht abschreiben. Geht die Entwicklung des Spielers weiter in die richtige Richtung, ist ein erneuter Dortmunder Vorstoß in dieser Causa nicht auszuschließen. Die Borussia hat ja bekanntermaßen eine Vorliebe für talentierte und junge Spieler.