Blitz-Abschied beim BVB? Top-Klubs buhlen wohl um Jobe Bellingham

Jobe Bellingham und der BVB – das ist nach knapp vier Monaten noch keine Traumehe. Mit großen Hoffnungen und viel Geld hatte Borussia Dortmund den jüngeren Bruder von Ex-Star Jude Bellingham verpflichtet. Bisher besticht seine Zeit im Ruhrgebiet aber eher durch Nebengeräusche.

Das liegt auch daran, dass Jobe Bellingham unter Niko Kovac noch nicht regelmäßig zum Einsatz kommt. Und schon kommen Gerüchte auf: Könnte der Brite nach nur wenigen Monaten beim BVB schon wieder die Flucht ergreifen?

BVB-Gerüchte wegen Bellingham

Dass der Spieler selbst und auch sein Vater und Berater in Personalunion mit den bisherigen Spielzeiten keinesfalls zufrieden sind, ist kein Geheimnis. Das Portal „Teamtalk“ berichtet gar, dass der 30-Millionen-Mann „zunehmend frustriert über seine begrenzte Spielzeit“ sei. Eine Blitz-Flucht im Winter aus dem Ruhrgebiet sei daher nicht mehr ausgeschlossen!

Die Aussichten, mehr Spielzeit zu bekommen, sind aktuell aber überschaubar. Die Dortmunder haben einen souveränen Saisonstart hingelegt. Zudem haben Spieler wie Marcel Sabitzer ihre alte Form wieder gefunden. Für BVB-Trainer Kovac gibt es also nicht viele Gründe, etwas an seinem Plan zu ändern. Doch relativ sicher scheint, dass das die Situation um Bellingham nur weiter aufheizen dürfte.

Schnelle Flucht?

Und so berichtet „Teamtalk“ weiter, dass die Bellingham-Seite schon im Winter auf einen Wechsel oder zumindest auf eine Leihe pochen könnte, um dem 20-Jährigen Spielzeit zu garantieren.

Entsprechendes Interesse gebe es dafür aus der Premier League, etwa von Manchester United und Crystal Palace. Dort sei man von der Physis und der Technik des Spielers weiterhin begeistert. Im Blick könnte Jobe Bellingham dabei auch die kleine Chance haben, vielleicht zur WM 2026 zu fahren. Diese wird es aber nur geben, wenn er beim BVB mehr Spielzeit bekommt – oder wirklich einen Winterwechsel forciert.