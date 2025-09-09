Jobe Bellingham macht es – über diese Nachricht freut sich auch der BVB

Jobe Bellingham hat einen durchwachsenen Start beim BVB hingelegt. Der Königstransfer des Sommers konnte bislang nur bedingt überzeugen und machte dazu, wenn auch unverschuldet, neben dem Platz negative Schlagzeilen (mehr dazu hier).

Die Länderspielpause bot für Jobe Bellingham daher die ideale Gelegenheit bieten, um bei der Nationalmannschaft jede Menge Selbstvertrauen zu sammeln. Dieser Plan ging am Ende vollends auf. Diese Leistung dürfte auch den BVB mächtig freuen.

BVB: Jobe Bellingham trifft für U21

Die Rollen waren am Montagabend (8. September) klar verteilt, als es zum Aufeinandertreffen zwischen den U21-Mannschaften von Kasachstan und England kam. Für die Gäste von der Insel war ein Sieg Pflicht, schließlich galt es einen guten Start in die Qualifikation für die U21-EM 2027 in Albanien und Serbien hinzulegen.

Am Ende setzte es einen 2:0-Auswärtssieg für England. Jobe Bellingham durfte dabei nicht nur über 90 Minuten auf dem Rasen stehen und somit wertvolle Spielminuten tanken, sondern der BVB-Youngster sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 in der 23. Minute auch früh für klare Verhältnisse. Das Tor dürfte dem 19-Jährigen nach einem holprigen Start bei Borussia Dortmund guttun.

Kovac setzt auf Bellingham

Dazu kommt: In Dortmund hat man weiter volles Vertrauen in die Fähigkeiten des Mittelfeldmotors. So plane Trainer Niko Kovac der „Bild“ zufolge, Bellingham auch in den kommenden Pflichtspielen fortlaufend in die Startelf zu berufen. Das Credo: Der Neuzugang braucht die Spielzeit, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln.

Auch beim kommenden Auswärtsspiel in Heidenheim (Samstag, 13. September, 15.30 Uhr) dürfte Bellingham also erneut in der Startelf des BVB stehen. Vielleicht gelingt ihm nach dem Treffer für Englands U21 ja in Dortmund nun endgültig der Durchbruch.