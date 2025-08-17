Sancho-Poker spitzt sich zu! Hat der BVB keine Chance mehr?

Jadon Sancho und der BVB. Dieses Thema will einfach kein Ende finden. Nachdem der Spieler bereits in der Rückrunde der Saison 2023/24 auf Leihbasis nach Dortmund zurückgekehrt war, rankten sich zuletzt Gerüchte um eine erneute Zusammenarbeit der beiden Parteien.

Wirklich konkret wurde es bis dato allerdings nicht. Zu hoch sind die Kosten, die ein möglicher Sancho-Wechsel für den BVB mit sich bringen würde. Dennoch hofften viele Fans von Borussia Dortmund bis zuletzt darauf, dass ein Transfer zustande kommen würde. Nun spitzt sich der Poker immer mehr zu.

Statt zum BVB – Sancho vor Wechsel nach Rom

Die Liste an Interessenten für Sancho ist lang. Unter anderem Juventus Turin, Besiktas Istanbul, Bayer Leverkusen und eben der BVB wurden jüngst mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht. Den Zuschlag soll jetzt allerdings ein anderer Klub bekommen haben: die AS Rom.

Auch interessant: Rot-Weiss Essen mit Klartext vor BVB-Duell – „Nicht angemessen“

Das berichtet der italienische Journalist Nicola Schira. Demnach soll sich der Klub aus der italienischen Hauptstadt mit Manchester United auf eine Ablösesumme in Höhe von 22 Millionen Euro geeinigt haben. Eine Übereinkunft mit Sancho fehlt dagegen noch. Der Flügelspieler soll einem Wechsel nach Rom jedoch offen gegenüber stehen.

Enttäuschung in Manchester

Bei Manchester United dürfte man letztendlich froh sein, dass man ein Jahr vor Sanchos Vertragsende noch eine ansprechende Summe für den 25-Jährigen bekommt. Angesichts der 85 Millionen Euro, die die „Red Devills“ einst für Sancho zahlten, geht der ehemalige BVB-Spieler dennoch als eines der größten Missverständnisse in die Vereinsgeschichte ein.

Mehr Nachrichten für Dich:

Borussia Dortmund muss sich somit nach Alternativen auf dem Transfermarkt umschauen. Zuletzt kursierte vor allem der Name Facundo Buonanotte durch die Gazetten.