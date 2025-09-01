Jadon Sancho: Es herrscht Gewissheit! Entscheidung um Ex-BVB-Star gefallen

Um Jadon Sancho rankten sich in diesem Sommer zahlreiche Wechsel-Gerüchte. Nach zuletzt starken Leistungen für Chelsea und zuvor auch dem BVB zeigten gleich mehrere Top-Klubs Interesse an dem Flügelspieler.

Klar war bis zuletzt: Eine Zukunft bei Manchester United hat Jadon Sancho definitiv nicht. Viel mehr wollten die „Red Devils“ den Spieler unbedingt loswerden. Unter anderem der BVB galt bis zuletzt als möglicher Abnehmer. Nun ist die Zukunft des Engländers endgültig geklärt.

Aston Villa statt BVB: Sancho vor nächster Leihe

Am Ende kommt es nicht zu einer erneuten Rückholaktion von Sancho beim BVB. Stattdessen zieht es den 25-Jährigen auf Leihbasis Aston Villa. Das berichten „Sky“ und der Transfer-Journalist Fabrizio Romano übereinstimmend. Dem Vernehmen nach werden die „Villans“ eine Leihgebühr für den Spieler zahlen sowie 80 Prozent von dessen Jahresgehalt übernehmen.

Eine offizielle Verkündung des Deals steht noch aus, allerdings bestätigte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bereits gegenüber „Sky“, dass Schwarz-gelb bei Sancho nicht noch einmal tätig werden wird: „Ich habe das Thema in den letzten Wochen immer wieder gehabt. Wir müssen am Ende aber in unseren wirtschaftlichen Möglichkeiten bleiben und können keine verrückte Dinge machen. Ich kann den Wunsch aller nachvollziehen, aber Jadon Sancho wird nicht zum BVB wechseln.“

Sancho passt nicht ins Profil

Doch nicht nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dürften in dieser Causa aus Sicht des BVB schwierig sein. Auch das Spielerprofil Sanchos dürfte nicht zu den Anforderungen von BVB-Trainer Niko Kovac passen, der erst zuletzt beteuerte, keinen neuen Außenstürmer haben zu wollen (hier mehr dazu).

Der berüchtigte Deadline Day dürfte beim BVB in diesem Sommer also etwas ruhiger ausfallen. Weder auf der Abgangs-, noch auf der Zugangsseite sind Bewegungen zu erwarten.