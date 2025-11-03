Hammer um Jadon Sancho? BVB-Fans horchen auf

Lange hatten die Fans des BVB im Sommer auf einen erneuten Transfer von Jadon Sancho gehofft. Am Ende verzichtete Schwarz-gelb jedoch auf einen Deal, stattdessen ging es für den Flügelspieler auf Leihbasis zu Aston Villa.

Beim Klub aus Birmingham läuft es für Jadon Sancho jedoch bescheiden. Unter Trainer Unai Emery ist der ehemalige Dortmunder nur Reservist. In seinen gerade einmal sechs Saisoneinsätzen kam er größtenteils von der Bank zur Geltung. Kommt es nun zum großen Knall um den Ex-BVB-Star?

BVB: Jadon Sancho zurück nach Manchester?

Diese Meldung kommt nur wenig überraschend. Wie der Journalist Ekrem Konur berichtet, könnte Aston Villa die ursprünglich auf ein Jahr angelegte Leihe von Jadon Sancho vorzeitig abbrechen. Demnach sei man von den Leistungen des 25-Jährigen „nicht beeindruckt“. Dazu dürfte auch Sanchos hohes Gehalt gegen eine Fortführung der Leihe sprechen.

Derzeit ist allerdings noch völlig offen, ob die Verantwortlichen von Aston Villa den Spieler wirklich zurück nach Manchester schicken können. Noch ist nicht bekannt, ob der Premier-League-Klub wirklich über eine solche Klausel verfügt.

Wohin mit Jadon Sancho?

Dennoch steht die Frage im Raum: Wohin mit Jadon Sancho? Der Vertrag des ehemaligen BVB-Stars dürfte bei Manchester United noch bis 2027 laufen. An eine letzte Chance bei den „Red Devils“ ist aktuell jedoch nicht zu denken.

Ebenso offen ist, ob ein erneutes Engagement beim BVB in Zukunft wieder in Frage kommen würde. Klar ist jedoch: Im vergangenen Sommer war Jadon Sancho ein Diskussionsthema in der Dortmunder Chefetage. Gut möglich, dass sich Sebastian Kehl und Co. schon bald wieder mit ihrem ehemaligen Schützling beschäftigen könnten.