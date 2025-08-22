Sancho-Alarm! BVB droht Horror-Szenario

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß fordert öffentlich eine Kaderverstärkung auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2026. Diese Aussage setzt Sportvorstand Max Eberl unter Handlungsdruck. Um mögliche Neuzugänge wird intensiv diskutiert. Ein interessanter Name dabei ist Ex-BVB-Star Jadon Sancho, der bei Manchester United keine Zukunft mehr hat.

Laut „Sky“ denken die Verantwortlichen des FC Bayern über eine Leihe des Offensivspielers nach. Doch intern gibt es bislang keine Mehrheit für diesen Transfer. Konkrete Schritte wurden noch nicht eingeleitet. Der flexibel einsetzbare 25-Jährige bleibt dennoch ein Kandidat, sollte die Diskussion nach einer Verstärkung an Fahrt aufnehmen. Viele BVB-Fans werden bei diesem Gedanken kreidebleich.

Bayern diskutiert über Ex-BVB-Star Sancho

Auch der BVB überlegt, Sancho zurückzuholen. Der ehemalige Liebling der BVB-Fans spielte von 2017 bis 2021 äußerst erfolgreich in Dortmund. Dazu kehrte er 2024 für eine Rückrunde nach Dortmund zurück. Kommt es nun zum dritten Anlauf bei Schwarz-gelb?

Es bleibt abzuwarten, ob der Transfer finanziell für Borussia Dortmund umsetzbar wäre. Die AS Rom stand bereits kurz vor einer Leihe mit Kaufpflicht für 23 Millionen Euro. Sancho selbst zögert jedoch, sich endgültig für einen Wechsel nach Italien oder einen anderen Klub zu entscheiden.

Das könnte dem BVB oder möglicherweise dem FC Bayern die Tür öffnen, sollte eine Lösung mit Manchester United gefunden werden. Einmal mehr konkurrieren die beiden Bundesliga-Klubs um einen Spieler!

Erneute Rückkehr von Sancho?

Während Borussia Dortmund über eine Rückkehr nachdenkt, bleibt unklar, ob die Bayern ihren Fokus auf Sancho erhöhen. Wie sich Hoeneß‘ Forderung konkret auswirkt, hängt von weiteren Kaderplanungen ab. Fest steht: Die Zukunft von Sancho wird wohl in den kommenden Tagen entschieden.

Der BVB bleibt weiter eine Schlüsseloption. Die Anhänger des Revierklubs träumen nach wie vor von einer erneuten Rückkehr. So oder so wird es für Sancho und die beteiligten Klubs in den kommenden Stunden und Tagen enorm interessant!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.