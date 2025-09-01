Transfer-Beben um Ex-BVB-Star – Fans können nur noch staunen

In diesem Sommer ist schon so manch wilder Transfer zu Stande gekommen. Ein Team, das zuletzt immer wieder mit Hammer-Deals für Furore gesorgt hat, ist Galatasaray Istanbul. Jetzt folgte der nächste irre Deal – im Mittelpunkt steht ein Ex-Akteur des BVB.

Leroy Sane, Victor Osimhen, Wildried Singo – diese drei Transfers sorgten für Staunen. Doch damit noch nicht genug. Denn nun wird auch Ex-BVB-Star Ilkay Gündogan nach Istanbul wechseln.

Ex-BVB-Star Gündogan wechselt in die Türkei

Dieser Transfer ist der nächste dicke Gala-Hammer! Der türkische Top-Klub hat den ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft unter Vertrag genommen. Gündogan hat laut übereinstimmenden Medienberichten einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Mehr in Kürze…