Purer Wahnsinn! Ex-BVB-Star lässt ganz Europa staunen

Als er vor drei Jahren den BVB verließ, dachten viele bereits an ein zeitnahes Karriereende. Stattdessen ist Marwin Hitz auch heute, mit stolzen 38 Jahren, noch immer die unangefochtene Nummer 1 beim FC Basel.

Im Europa-League-Spiel gegen den VfB Stuttgart belegte er eindrucksvoll warum. Der Oldie-Goalie besorgte den Schweizern nahezu im Alleingang den 2:0-Sieg und trieb den deutschen Vertreter in den Wahnsinn.

Ex-BVB-Keper Hitz überragt gegen Stuttgart

Durch einen bitteren Abwehr-Patzer gerieten die Schwaben früh in Rückstand. Sie wankten, rappelten sich aber auf und stemmten sich gegen die Niederlage. Zahlreiche Riesenchancen folgten – doch immer wieder hieß der Sieger Marwin Hitz. Der Routinier trieb Stuttgart in den Wahnsinn.

Vor allem bei den Chancen von Chema Andres (58.), Ramon Hendriks (67.) und Thiago Thomas (81.) hatten die mitgereisten VfB-Fans bereits zum Jubeln angesetzt. Doch mit unfassbaren Reaktionen rettete er die Führung der Baseler. Zuvor hatte er bereits einen Elfmeter von Ermedin Demirovic (36.) gehalten.

„Mehr Chancen kannst du dir fast nicht rausspielen“

„Mehr Chancen kannst du dir fast nicht rausspielen“, haderte Maximilian Mittelstädt nach der Partie über Chancenwucher und den überragenden Ex-BVB-Star. In der Schlussphase folgte dann auch noch der Knockout, als Xherdan Shaqiri mit einer Bogenlampe den 2:0-Endstand markierte. Und auch Mittelstädts Teamkollegen waren bedient.

„Es ist ein Spiel auf ein Tor“, fluchte Pechvogel Demirovic. „Wir haben Flanken über Flanken, Durchbrüche über Durchbrüche. Dann hauen uns hinten die Dinger selber rein und verschießen noch den Elfmeter. Es ist irgendwie alles gegen uns gelaufen.“

Dafür hatte vor allem Marwin Hitz gesorgt. 2022 hatte er sich vom BVB verabschiedet, um in die Heimat zurückzukehren. Zuvor saß er vier Jahre lang vor allem auf der Bank, kam erst an Roman Bürki und dann an Gregor Kobel nicht vorbei. Alexander Meyer ersetzte ihn als Nummer 2 bei Borussia Dortmund. Hitz erlebte in Basel einen miesen Start (hier die Details), ist heute aber richtig in der Erfolgsspur.