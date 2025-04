Borussia Dortmund: Talent-Hammer bei der Klub-WM? BVB schmiedet Plan

Schafft die U23 von Borussia Dortmund den Klassenerhalt in Liga drei? Insbesondere für die wichtige Jugendarbeit des Vereins ist das eine bedeutsame Frage. Nach dem Sieg gegen den Aufstiegsanwärter aus Cottbus (4:1) sieht es aktuell sehr gut aus. Und trotzdem wird die Reserve des BVB alle Kräfte benötigen, um die letzten fünf Spiele erfolgreich zu bestreiten.

Immerhin sind es weiterhin trotz Platz 12 nur fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Umso wichtiger, dass die U23 von Borussia Dortmund seit diesem Monat wieder auf einen ihrer gefährlichsten Offensivspieler vertrauen kann. Dabei stehen neben seinem Comeback aktuelle Transfer-Gerüchte im Fokus.

Borussia Dortmund: Top-Talent kämpft mit Verletzung

Mit 19 Torbeteiligungen in gerade einmal 21 Spielen sorgt Julian Hettwer in dieser Saison für eine beeindruckende Quote. Und auch darüber hinaus ist er mit 48 Torbeteiligungen in 117 Drittliga-Partien dort bestens bekannt. Das einzige, was den 21-Jährigen aktuell zurückhält, ist der eigene Körper.

Seit Januar musste der Dortmunder elf Spiele aufgrund einer Rückenverletzung aussetzen. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, denn Hettwer strebt den nächsten Schritt zu den Profis an. Seine Leistungen sprechen für ihn. Allerdings konnte sich Profi-Coach Niko Kovac selbst durch die Verletzung noch kein eigenes Bild von dem jungen Flügelstürmer machen. So bleibt auch dessen Zukunft ungewiss.

Hettwers Vertrag läuft im Sommer aus und laut den „Ruhr Nachrichten“ soll er sich bereits mit der Fortuna über einen Wechsel nach Düsseldorf einig sein. Der BVB würde ein echtes Top-Talent verlieren. Es sei denn, man wäre in der Lage, den 21-Jährigen doch noch zu halten. So könnte die Borussia Hettwers Vertrag einseitig verlängern. Dafür steht nun sogar ein Einsatz bei der Klub-WM im Raum. Dieser Plan soll intern bereits diskutiert werden, so die „Ruhr Nachrichten“.

Vertragsverlängerung und Leihe für Hettwer?

Auch für die kommende Saison könnte der BVB so sein Offensiv-Talent halten und eventuell über eine Leihe nachdenken, um ihm Spielpraxis zu garantieren. Die genaue Entscheidung will der Verein wohl noch etwas hinauszögern. Gerade nach seiner Verletzung werden also Hettwers Leistungen in den kommenden Wochen über seine Zukunft entscheiden.

Ob er dabei selbst schon an Klub-WM, Vertragsverlängerung und Transfer-Gerüchte denkt, ist unklar. Schließlich sollte der volle Fokus zunächst auf dem Kampf um den Klassenerhalt in Liga drei gerichtet sein. Und sicher kann ein fitter Hettwer dabei ein ganz entscheidender Faktor für Borussia Dortmund sein.