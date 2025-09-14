Bei Auswärtssieg in Heidenheim – BVB-Fans schießen gegen Klub-Entscheidung

Der BVB hat sich nach dem 2:0-Auswärtssieg in Heidenheim vorübergehend auf Tabellenplatz zwei der Bundesliga geschoben. Neben dem sportlichen Geschehen sorgte am Samstagnachmittag (13. September) allerdings auch ein anderes Thema für Aufsehen.

Denn die Fans des BVB zeigten klar ihren Unmut über das neue Auswärtstrikot. Im Gästeblock präsentierten sie mehrere Banner mit Botschaften wie „Das grausamste Trikot der Liga“. Damit machten sie deutlich, dass das Trikot auf wenig Gegenliebe stößt.

BVB-Fans fordern Tradition statt Experimente

Bereits vorab sorgte das neue Design für hitzige Diskussionen (hier dazu mehr). Im Spiel setzte die organisierte Fanszene ihre Kritik lautstark fort. Mit Spruchbändern und Sprechchören wie „Wir wollen schwarz-gelbe Trikots“ verlangten sie eine Rückkehr zum traditionellen Farbschema.

Das neue Trikot besteht hauptsächlich aus hellgrauen Elementen und einem in Rot gehaltenen Vodafone-Logo. Die gewohnten schwarz-gelben Farben treten in den Hintergrund, was zahlreiche Anhänger als Identitätsverlust empfinden. Laut Fanstimmen in sozialen Medien passt das Trikot nicht zur Tradition des Vereins.

BVB sieht modernes Design als Chance

Schon nach der Vorstellung des Designs zeigten viele Fans ihren Unmut, besonders in Netzwerken und Foren. Der BVB erklärte das Trikot als moderne Interpretation der Vereinsfarben. Ob sich diese Sicht durchsetzt, bleibt abzuwarten. Es ist fraglich, ob sich das Grau langfristig etablieren kann.

Die Diskussion zeigt, wie wichtig Fans die traditionelle Identität des BVB ist. Einigen scheint es, als missachte das Design wichtige Vereinswerte. Die heftige Kritik beweist, dass die Anhänger einen klaren Bezug zur Vereinsgeschichte fordern. Ob der BVB hieraus Konsequenzen zieht, bleibt abzuwarten.

