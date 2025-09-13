Heidenheim-Profi packt über Teamkollegen aus: „BVB wird ihn ganz genau im Auge haben“

Eine Unterbrechung kurz nach dem Saisonstart ist für viele Profis nicht immer hilfreich, da man schon früh aus dem Rhythmus gebracht wird. Doch in der Länderspielpause kann man auch an einigen Problemen feilen. Das werden auch sicherlich der 1. FC Heidenheim und der BVB gemacht haben, die beide am Samstag (13. September, 15.30 Uhr) aufeinandertreffen werden.

Für einige Profis beim 1. FC Heidenheim wird es ein besonderes Spiel, da sie auf ihren Ex-Klub treffen. Bei einem Spieler wird es aber besonders spannend. Denn er ist vom BVB verliehen worden. Deshalb werden viele Blicke auf ihn gerichtet sein, weiß auch FCH-Kapitän Patrick Mainka.

BVB-Leihgabe bei Heidenheim-Spiel im Mittelpunkt

In der Vergangenheit hat Heidenheim den BVB schon mal geärgert. Dass es keine einfache Aufgabe wird, ist Borussia Dortmund sicherlich bewusst. Dabei könnte ausgerechnet ein Leihspieler es der Mannschaft von Trainer Niko Kovac erschweren, die drei Punkte zu holen: Diant Ramaj. Der Torhüter ist bis zum Ende der Saison an den FCH verliehen, soll dort Spielpraxis sammeln.

„Diant ist bei uns gut aufgenommen worden, hat natürlich auch seine großen Stärken im spielerischen Bereich. Er hat bisher auch nur drei Spiele gemacht, muss sich natürlich immer noch mehr finden – was völlig normal ist. Man sieht aber, dass er ein Talent im Tor ist. Er ist ja noch relativ jung. Das wird gegen den BVB ein ganz besonderes Spiel für ihn“, sagt Patrick Mainka im Interview mit DER WESTEN.

Dennoch sei Ramaj „in der Hinsicht eine sehr coole Sau, der solche Sachen nicht an sich heranlässt und sich voll auf das Spiel fokussiert“, erklärt der Heidenheimer Kapitän weiter.

Verdrängt Ramaj bald Kobel aus dem Dortmunder Tor?

Auch Mainka ist bewusst, dass die BVB-Bosse sich in dieser Spielzeit ganz genau anschauen werden, was Ramaj in Heidenheim so für Leistungen zeigen wird. Das Ziel des Torhüters wird sicherlich sein, Gregor Kobel irgendwann aus dem Dortmunder Tor zu verdrängen. „Diant muss über die gesamte Saison hinweg einfach zeigen, was er draufhat“, sagt Mainka.

Und weiter: „Gregor Kobel hat über Jahre hinweg sensationelle Leistungen gebracht. In der Bundesliga hat Diant jetzt auch eine andere Präsenz als beispielsweise in Kopenhagen oder Amsterdam. Da werden ihn die Verantwortlichen von Borussia Dortmund am Samstag auch ganz genau im Auge haben. Die 34 Spieltage bei uns muss er jetzt einfach zeigen, wie wertvoll er für den BVB in der Zukunft sein kann.“

Den Fehlstart in Heidenheim mit zwei Niederlagen aus den ersten beiden Spielen konnte auch Ramaj nicht verhindern. Ausgerechnet gegen seinen Stammklub soll es jetzt die ersten Punkte geben. Wird er das Kovac-Team zur Verzweiflung bringen oder gibt es den nächsten Rückschlag?