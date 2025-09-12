BVB-Duell als Wende? Heidenheim-Profi mit Ansage: „Müssen Nadelstiche setzen“

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, weiter geht’s mit dem Vereinsfußball: Für Borussia Dortmund geht es in der Bundesliga zum 1. FC Heidenheim (13. September, 15.30 Uhr). Ein Gegner, der den BVB in der Vergangenheit schon ärgern konnte. Deshalb ist die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewarnt.

Vor dem Duell gegen den BVB hat DER WESTEN mit Heidenheim-Kapitän und Ex-Dortmunder Patrick Mainka gesprochen. Der Abwehrchef sprach dabei über den schwachen Saisonstart, das besondere Duell gegen seinen ehemaligen Verein und über Leihgabe Diant Ramaj, der von den Schwarzgelben kam.

Heidenheim – BVB: Die ersten Punkte endlich gegen Borussia Dortmund?

DER WESTEN: Hallo Patrick, nach nur drei Spielen gab es jetzt direkt eine Unterbrechung mit der Länderspielpause. Ist das für einen Fußballer nicht ganz schön nervig?

Patrick Mainka: Natürlich spielst du am liebsten ohne Unterbrechung. Da ist man vielleicht einmal richtig im Flow und dann kommt so eine Pause zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Sollte man allerdings schlechte Ergebnisse haben, kann das natürlich ein kleiner Vorteil sein, um an einigen Problemen zu feilen. Es ist also irgendwo Fluch und Segen zugleich.

Im DFB-Pokal gab es das Weiterkommen, in der Liga zwei bittere Niederlagen: So habt ihr euch den Start vermutlich nicht vorgestellt, oder?

Eine Wunschvorstellung wären natürlich sechs Punkte und 6:0 Tore. *schmunzelt* Das ist aber utopisch. Natürlich haben wir uns den Start anders vorgestellt. Als Team wartest du in einer Saison ungern auf die ersten Punkte. Uns ist auch bewusst, dass in der Bundesliga allgemein keine einfachen Aufgaben anstehen. Aber wir haben uns definitiv mehr erhofft. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern, aber wir werden alles versuchen, die ersten Punkte einzufahren.

Du hast sicher schon oft gehört, dass Heidenheim als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen wird. Was sagst du zu solchen Leuten oder über solche Aussagen?

Ich nehme es eher als willkommene Herausforderung an, zu zeigen, dass wir mehr schaffen, als uns viele zutrauen. Das ist einfach eine Challenge, die wir als Mannschaft annehmen werden. Bis zum Schluss wird es noch ein langer Weg, aber dann wird nach dem 34. Spieltag abgerechnet.

Letzte Saison noch in der Conference League, dieses Jahr „nur“ in Deutschland unterwegs: Wie sehr vermisst du schon die Europapokal-Spiele?

Sehr! Ich muss sagen, dass es eine fantastische Reise war. Zwar war es anstrengend, aber es waren besondere Erlebnisse, die in meiner Karriere nicht eingeplant waren. Ich werde die Conference League definitiv ein Stück weit vermissen, wenn bald die Ligaphase losgeht.

Drei Pleiten aus den ersten drei Spielen wären schon bitter: Wie wollt ihr das am Samstag gegen den BVB verhindern? Dass ihr Borussia Dortmund ärgern könnt, habt ihr schon unter Beweis gestellt.

Ich glaube, dass es möglich ist, den BVB zu ärgern. Wir haben ja in den letzten Jahren schon gezeigt, dass wir gegen die Dortmunder überraschen können. Es wird wahrscheinlich ein Spiel, in dem die Borussia viel mehr Ballbesitz haben wird, in dem wir auch die eine oder andere Situation überstehen müssen. Aber wir müssen Nadelstiche setzen, und diese Nadelstiche müssen wir effektiv und gut zu Ende spielen. Wenn wir dann in die Köpfe der BVB-Spieler kommen, werden sie vielleicht verunsichert sein, was wir ausnutzen sollten. Das wird nicht einfach werden. Wir müssen über die kompletten 90 Minuten fokussiert sein.

Überraschung auf dem Schlossberg? „Wäre ein Riesenschritt“

Mit den Fans im Rücken könnte das auch hilfreich sein.

Definitiv! Das ist auch etwas, was wir uns vorgenommen haben: Wir müssen heimstärker werden als in den letzten Jahren. Das ist aber nicht etwas, was sich herbeireden lässt. Das muss man leben und jede zweite Woche auch zeigen, dass es auf dem Schlossberg in Heidenheim nicht einfach wird, zu gewinnen. Wenn du das schaffst – jetzt auch gegen den BVB – wäre das ein Riesenschritt.

Nicht nur für dich als Ex-Dortmunder wird es ein besonderes Spiel. Ihr habt ja mit Leihgabe Diant Ramaj einen neuen Torhüter vom BVB bekommen. Wie macht er sich bisher?

Diant ist bei uns gut aufgenommen worden, hat natürlich auch seine großen Stärken im spielerischen Bereich. Er hat bisher auch nur drei Spiele gemacht, muss sich natürlich immer noch mehr finden – was völlig normal ist. Man sieht aber, dass er ein Talent im Tor ist. Er ist ja noch relativ jung. Das wird gegen den BVB ein ganz besonderes Spiel für ihn. Da ist Diant in der Hinsicht aber eine sehr coole Sau, der solche Sachen nicht an sich heranlässt und sich voll auf das Spiel fokussiert.

Wie ist die Abstimmung zwischen dir als Abwehrchef und Ramaj als Keeper – läuft das schon blind oder noch mit Handzeichen?

Blind natürlich noch nicht, weil es sich alles entwickeln muss. Ich bin mir sicher, dass es noch besser wird – vor allem in Drucksituationen. Da lernst du dich ja noch mehr kennen.

BVB-Leihgabe Diant Ramaj hütet das Tor vom 1. FC Heidenheim. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Darf sich der BVB dann in den kommenden Jahren auf einen Top-Torhüter freuen, der Gregor Kobel dann vielleicht sogar auf die Bank verdrängen könnte?

Diant muss über die gesamte Saison hinweg einfach zeigen, was er draufhat. Gregor Kobel hat über Jahre hinweg sensationelle Leistungen gebracht. In der Bundesliga hat Diant jetzt auch eine andere Präsenz als beispielsweise in Kopenhagen oder Amsterdam. Da werden ihn die Verantwortlichen von Borussia Dortmund am Samstag auch ganz genau im Auge haben. Die 34 Spieltage bei uns muss er jetzt einfach zeigen, wie wertvoll er für den BVB in der Zukunft sein kann.

Du hast zuletzt deinen Vertrag bis 2029 verlängert. Wenn der endet, wärst du elf Jahre in Heidenheim. Eigentlich müsstest du dann Legendenstatus wie Marc Schnatterer und Kevin Müller bekommen, oder?

Natürlich ist das bisher eine unfassbare, gemeinsame Erfolgsgeschichte. Ich meine, seitdem ich hier bin, ging es praktisch nur bergauf: Wir haben den gemeinsamen Traum von der Bundesliga geschafft, haben uns sensationell in die Conference League gespielt, was eine besondere Reise war. Diese Erlebnisse werde ich einfach nie vergessen. Wenn es dann elf Jahre werden, wäre es unfassbar. Das gibt es im Fußball nur noch sehr selten. Es ist eine sehr große Wertschätzung vom Verein, von den Fans und von der Stadt, die ich spüre. Ich fühle mich einfach sehr wohl hier!