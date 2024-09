BVB-Fans fallen aus allen Wolken – Dortmund verkündet Transfer-Hammer

Die meisten Fans werden zu dieser Zeit schon im Land der Träume gewesen sein, als der BVB mit einem Transfer alle überraschte: Um 0.01 Uhr verkündete Borussia Dortmund den Abgang von Sebastien Haller.

Auf den letzten Drücker hat der BVB den Angreifer noch für ein Jahr verliehen. Sebastien Haller wird in dieser Saison für CD Leganes in der spanischen ersten Liga auflaufen. Bei den Fans sorgt dieser Wechsel für große Fragezeichen.

BVB verleiht Haller nach Spanien

„Wenige Minuten vor dem Ende der Transferperiode hat der BVB Mittelstürmer Sebastien Haller an den spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganes verliehen“, verkündete Borussia Dortmund um kurz nach Mitternacht.

Haller kam bei Borussia Dortmund nach seiner überstandenen Krebserkrankung nie so richtig in Fahrt. In zwei Jahren kam er 41 Mal zum Einsatz, erzielte dabei 12 Tore. In der vergangenen Saison war er hinter Niclas Füllkrug nur die Nummer zwei im BVB-Sturm – und auch in dieser Spielzeit hätte er sich hinter Neuzugang Serhou Guirassy anstellen müssen.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl betont: „Jetzt ist es für Sebastien wichtig, dass er wieder regelmäßig spielt und so häufig wie möglich die Freude beim Torjubel spürt. Er möchte die Chance, die sich ihm nun in La Liga bietet, unbedingt nutzen – und wir gönnen sie ihm von Herzen.“

Fans in Sorge: „Ähm Stürmer brauchen wir keine oder wie?“

Bei den Fans von Borussia Dortmund sorgt der Transfer allerdings für viel Unverständnis. „Woher kommt das jetzt?“, fragt ein BVB-Anhänger bei „X“ völlig überrascht, ein anderer Fans merkt an: „Ähm Stürmer brauchen wir keine oder wie?“

Nach den Abgängen von Füllkrug, Youssoufa Moukoko und Paris Brunner ist es auf der Stürmer-Position tatsächlich etwas dünner geworden. Mit Guirassy und Maxi Beier hat der BVB nur noch zwei Mittelstürmer im Kader, allerdings können auch Donyell Malen und Karim Adeyemi diese Position bekleiden.