Angst vor Guirassy-Abgang! Weltklub will den BVB-Torjäger

Er ist fraglos die Lebensversicherung von Borussia Dortmund. Ohne Serhou Guirassy würde der BVB gerade nicht in der Champions League spielen, sondern wäre womöglich schon in der Versenkung des Bundesliga-Mittelfelds verschwunden.

Doch nun muss man sich um den Verbleib des Super-Stürmers sorgen. Ein absoluter Topklub hat laut Berichten beim Angreifer angefragt. Verliert der BVB seinen wichtigsten Mann?

BVB-Sorgen um Guirassy-Abgang

18 Millionen Euro überwies Schwarzgelb per festgeschriebener Ablösesumme nach Stuttgart, um Guirassy zu holen. Gut ein Jahr später weiß schon jeder: Das war ein absoluter Goldgriff. Der Guineaer trifft und trifft und trifft. Und trifft. Und auch wenn es mal Ärger um die Elfmeterschützen gibt (hier die Details) – im Ruhrpott sind sie einfach nur dankbar, ihn an Bord zu haben.

+++ Verband bestätigt es – Borussia Dortmund lässt Nationalspieler ziehen +++

Bleibt das langfristig auch so? Bis 2028 geht der Vertrag des 29-Jährigen in Dortmund noch. Doch mit seiner sensationellen Torquote und seinen Auftritten hat er sich längst in den Fokus der ganz großen Weltklubs gespielt. Der erste scheint nun ernst zu machen.

Barcelona hat Interesse

Laut dem spanischen Fußballportal „Fichajes“ wirft der FC Barcelona die Angel nach Guirassy aus. Trainer Hansi Flick hat demnach ein großes Interesse, den Stürmer zu verpflichten und zum Nachfolger des ebenfalls ehemaligen Borussen Robert Lewandowski zu machen. 100 Millionen Euro, so heißt es, wären die Katalanen bereit dafür auszugeben.

Mehr aktuelle News:

Laut „Bild“ will Serhou Guirassy einen Abgang vom BVB im kommenden Sommer nicht ausschließen. Klar ist aber auch: Sollte sein Vertrag nicht eine unbekannte Verkaufs-Klausel haben, hält Borussia Dortmund beim Poker alle Fäden in der Hand. Doch die Macht der wechselwilligen Star-Stürmer in solchen Situationen bekam Schwarzgelb auch schon öfter zu spüren.