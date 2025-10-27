BVB-Star Guirassy auf die Bank? Trainer Kovac denkt offen über krassen Schritt

Nach dem Last-Minute-Sieg in Köln (1:0) geht es für Borussia Dortmund im DFB-Pokal weiter. Die knallharte Aufgabe: Sieg bei Eintracht Frankfurt oder raus. Das schwere Los erwartet den BVB ausgerechnet zu einer Zeit, in der der wichtigste Spieler einen Durchhänger hat.

Serhou Guirassy trifft nicht mehr. Die Tore- und Lebensversicherung des BVB hat Ladehemmungen, die nun schon seit vier Spielen anhalten. Muss der Star-Stürmer bald sogar auf die Bank – womöglich sogar schon in Frankfurt? Trainer Niko Kovac macht eine Andeutung.

BVB-Star Serhou Guirassy auf die Bank?

Zum Saisonstart traf der Guineaer noch, wie man ihn kennt – am Fließband. Fünf Tore in den ersten fünf Pflichtspielen waren es. Doch in den folgenden sieben Spielen ließ er nur noch einen einzigen Treffer folgen. Und auch wenn er weiter fleißig arbeitet und auch Tore auflegt, nagt die Mini-Krise am Stürmer-Star.

Kovac lässt auf seinen Angreifer nichts kommen. „Ich sehe auch, dass er im Moment nicht die Tore schießt. Aber sich sehe auch, wie fleißig er ist. Sowas passiert in einem Stürmerleben mal. Aber ich habe immer gesagt und bleibe dabei: Er ist sehr, sehr wichtig für uns. Er initiiert alles da vorne, mit und gegen den Ball und ich stärke ihm den Rücken.“

„Kann sein, dass er eine schöpferische Pause bekommt“

Doch weil die Tormisere mit jedem trefferlosen Spiel mehr an ihm nagt und zugleich die Ersatzmänner Fabio Silva und Maximilian Beier auf sich aufmerksam machen, ist eine Pause für Guirassy nicht mehr undenkbar. Das sieht auch Kovac so und denkt laut darüber nach, den 29-Jährigen bald mal auf die Bank zu setzen.

„Es kann sein, dass Serhou mal eine schöpferische Pause bekommt“, sagt er am Montag vor dem DFB-Pokal-Hit. „Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, für das morgige Spiel nachzudenken oder für die nächsten Spiele.“

An seinem Status als unbestrittener Stammspieler wird Kovac aber nicht rütteln. Beim BVB sind sich alle sicher: Die kleine Tor-Krise wird bald abgeschüttelt und mit dem ersten Treffer folgt der Ketchupflaschen-Effekt.