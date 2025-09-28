Guirassy vor Barca-Wechsel? BVB-Sportdirektor Kehl lässt aufhorchen

BVB-Trainer Niko Kovac bezeichnete ihn schon so oft als „Lebensversicherung“. Serhou Guirassy ist für Schwarz-Gelb im Sturmzentrum unverzichtbar – dachte man zumindest bis zum Mainz-Spiel. Dort klappte es auch ohne den verletzten Guirassy.

Doch trotz des 2:0-Erfolgs wird Niko Kovac froh sein, seinen Mittelstürmer schnellstmöglich wieder zurückzuhaben. Doch wird Guirassy auch noch in der kommenden Saison in Dortmund sein? Gerüchte um einen Barca-Wechsel wurden zuletzt immer lauter. Kehl äußert sich jetzt zu den Spekulationen.

BVB-Star vor Barca-Wechsel?

In vier Bundesligaspielen, erzielte er bereits vier Tore. Guirassy ist nach der überragenden letzten Saison erneut furios ins neue Jahr gestartet. Kein Wunder, dass europäische Top-Klubs ein Auge auf den BVB-Star geworfen haben. Zuletzt hieß es, dass der FC Barcelona Interesse an Guirassy habe und sogar bereit wäre, 100 Millionen Euro zu zahlen (hier mehr dazu).

Nach dem Erfolg gegen Mainz war Sportdirektor Kehl im „aktuellen Sportstudio“ zu Gast. Dort wurde er auf das Interesse Barcelonas an Guirassy angesprochen – und Kehl brachte Licht ins Dunkle: „Ich habe vom Interesse Barcelonas auch nur gelesen. Es gibt keinen Anruf, es gibt keinen Kontakt.“ Großes Aufatmen bei allen BVB-Fans.

Guirassy-Ausstiegsklausel ein Thema

Kehl bestätigte außerdem, dass es keine Abgangswünsche seitens Guirassy gibt: „Es gab auch im Sommer keine einzige Bewegung von Serhou, den BVB verlassen zu wollen. Ich glaube, dass er große Ambitionen hat, mit Borussia Dortmund was zu gewinnen.“ Kehl betont aber auch, dass, wenn es irgendwann anders komme, man sich mit diesem Thema beschäftigen werde. Insbesondere bei Summen wie die angeblichen 100 Millionen Euro könnte ein Abgang besonders konkret werden: „Ab solchen Summen muss man natürlich am Ende dann überlegen.“

Insbesondere eine Ausstiegsklausel könnte diesen Poker besonders heiß machen. Denn falls es eine solche gäbe, hätte der BVB beim Erreichen der Summe kaum eine Chance, den Spieler zu halten. Doch dieser Frage entging Kehl mit einem Augenzwinkern: „Haben wir noch ein anderes Thema?“, hieß es vom BVB-Sportdirektor.

Barcelona? 100 Millionen Euro? Ausstiegsklausel? Die BVB-Fans müssen weiterhin um ihren Angreifer zittern, auch wenn Kehl das Interesse Barcas nicht bestätigte. Doch eines ist klar: Das Transferfenster ist jetzt geschlossen und die BVB-Fans können ihren Stürmer weiter genießen – in der Hoffnung, dass er schon bald auf den Platz zurückkehrt.