Aus und vorbei! BVB-Legende wird als Trainer entlassen

Nach seiner Zeit in der BVB-Jugend folgten bis 2016 sechs Jahre bei den Profis. Zwei deutsche Meisterschaften und ein DFB-Pokal-Sieg gewann er in dieser Phase mit Schwarz-Gelb. Kevin Großkreutz gilt bei den Dortmunder-Fans als echte Legende.

Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem beim VfB Stuttgart, beim SV Darmstadt, KFC Uerdingen, Bövinghausen und zuletzt bei Wacker Obercastrop. Dort stieg er schließlich zum Trainer auf. Doch dieses Projekt scheiterte nun.

Aufgrund einer Verletzung stieg Großkreutz nach seinem Wechsel 2023 als Co-Trainer beim Westfalenligisten ein. Nach der Entlassung von Trainer Zouhair Allali übernahm Großkreutz das Team daraufhin interimsweise zusammen mit dem vorherigen Co-Trainer Jimmy Thimm – und der Start verlief vielversprechend.

Unter Großkreutz spielte Wacker Obercastrop plötzlich um den Oberliga-Aufstieg mit, der jedoch knapp scheiterte. Damit war klar, dass die BVB-Legende in der kürzlich gestarteten Saison weiterhin an der Seitenlinie stehen würde. Das erklärte Ziel: der Oberliga-Aufstieg.

Aus für Großkreutz

Doch dieses Vorhaben konnte das Team von Großkreutz zu Saisonbeginn nicht widerspiegeln. Nach den ersten sieben Spielen steht Obercastrop mit nur zwei Punkten da. Daher zog der Verein am Montagabend (22. September) die Reißleine. Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm wurden entlassen.

Wacker Obercastrop gab die Trennung offiziell bekannt: „Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Schluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen. Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm“, heißt es in einem Statement des Klubs. Ob Großkreutz’ Trainerrolle eine einmalige Erfahrung bleibt oder ob er sich langfristig in dieser Position sieht, wird von den BVB-Fans sicherlich mit Spannung erwartet.