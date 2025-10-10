Wie einst Sancho! Ex-BVB-Star in der Premier League schon gefloppt?

Für umgerechnet über 60 Millionen Euro verließ er im Sommer den BVB. Nach einem langen Hin und Her und dem großen Wechselwillen des Spielers klappte der Transfer zum FC Chelsea letztendlich. Doch nach nur wenigen Spielen wird Jamie Gittens in England schon als Flop bezeichnet.

Es war der große Wunsch des Engländers, in diesem Sommer zum FC Chelsea zu wechseln. Bei der richtigen Ablöse war der BVB bereit, ihn ziehen zu lassen – und diese wurde schließlich bezahlt. Doch droht aus seinem großen Traum nun ein Albtraum zu werden?

Ex-BVB-Star mit Horror-Statistik

Eines ist klar: Für viele Stars war ein Wechsel zum FC Chelsea in den vergangenen Jahren ein großes Risiko. Viele Spieler wagten den Schritt zu den Blues – und scheiterten. Schlichtweg, weil Chelsea seinen Spielern nicht lange Zeit gibt. Wer nicht sofort zündet, wird ersetzt – so zumindest lautete die Philosophie des Klubs zuletzt.

Und dieses Schicksal könnte Gittens nun drohen. Denn der 21-Jährige hat bei seinem neuen Klub einen Negativ-Wert erreicht, der schlecht dastehen lässt. „007“ – eine Statistik, die man als Neuzugang in einem neuen Klub unbedingt vermeiden möchte. Null Tore, null Vorlagen in sieben Spielen – diesen Wert hat der Ex-BVB-Star nun erreicht. In den sozialen Medien kursiert deshalb bereits ein bekanntes Meme: „Der Agent 007“.

Droht ihm das Sancho-Schicksal?

Eine Situation, die insbesondere die BVB-Fans noch gut im Kopf haben dürften. Denn Jadon Sancho erreichte die gleiche Statistik, als er 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United wechselte. Und sein Karriereweg ist jedem BVB-Fan bekannt – es ging nur noch bergab für den einstigen Fanliebling.

Droht Gittens jetzt der gleiche Karrierebruch? Schließlich gilt er immer noch als großes Talent. Nach sieben Spielen hat er noch genügend Gelegenheiten, um sein Potenzial unter Beweis zu stellen. Doch Chelsea gibt seinen Spielern nicht viele Chancen – und genau das könnte zum Problem für das einstige BVB-Juwel werden.