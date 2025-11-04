Nackenschlag für Gio Reyna – Ex-BVB-Star kann es nicht glauben

Seit knapp zwei Monaten spielt Gio Reyna bei Borussia Mönchengladbach. Ende August hatte der Mittelfeldspieler den BVB nach sechs Jahren verlassen. Der große Durchbruch am Niederrhein gelang dem verletzungsgeplagten US-Amerikaner aber noch nicht.

Und jetzt ist noch eine Nachricht im Umlauf, die den ehemaligen BVB-Profi schwer treffen dürfte. Es geht um Reynas besten Kumpel Joe Scally! Der steht in Gladbach nämlich offenbar auf der Abschussliste.

Schlechte Nachrichten für Ex-BVB-Profi

So berichtet es die „Bild“ jetzt. Demnach wolle der neue Sportdirektor Rouven Schröder spätestens im kommenden Sommer den Kader ordentlich ausmisten. Während die Fohlen davon überzeugt sind, dass Reyna immer wichtiger werden wird, sieht das bei Scally offenbar ganz anders aus.

Demnach habe der US-Amerikaner seinen Stammplatz „mangels Weiterentwicklung“ verloren. Scallys Vertrag läuft noch bis 2027. Mit einem Verkauf könnte Borussia Mönchengladbach im kommenden Sommer also noch Einnahmen generieren.

Eine bittere Nachricht auch für Reyna, denn Scally dürfte bei seinem BVB-Abgang eine wichtige Rolle gespielt haben. Die beiden US-Amerikaner sind beste Freunde seit Kindheitstagen, kickten schon in der New York City Academy zusammen.

Freunde vor bitterer Trennung

In einem Video kurz nach Reynas Wechsel nach Gladbach, verrieten die beiden, dass es für sie schon irre genug gewesen sei, nur eine Stunde entfernt voneinander zu wohnen, nachdem beide aus Amerika nach Europa gewechselt waren. Dass sie nun sogar wieder im selben Verein spielen, das hätten sie sich wohl nicht träumen lassen.

Doch angesichts des drohenden Abschieds Scallys im kommenden Sommer könnte die gemeinsame Fohlen-Zeit der beiden von ziemlich kurzer Dauer sein. Nicht nur für Scally selbst, sondern auch für seinen besten Freund, Ex-BVB-Star Gio Reyna, wäre die Trennung wohl ein trauriger Moment.