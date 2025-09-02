Großer Jubel beim BVB – Ex-Star beschert überraschenden Geldregen

Der BVB hat in diesem Sommer viel Geld für neue Spieler ausgegeben. Bereits vor der Klub-WM wurde Jobe Bellingham für 35 Millionen Euro an Land gezogen, zuletzt kostete die Last-Minute-Offensive auf dem Transfermarkt dem BVB weitere 40 Millionen Euro.

Auf der Abgangsseite steht dagegen mit Jamie Gittens nur ein Spieler, der dem BVB eine beachtliche Summe einbrachte. Borussia Dortmund wird sich also über jede weitere Einnahmequelle freuen. Nun erhält man einen überraschenden Geldregen – und das dank eines Ex-Stars.

BVB profitiert von Isak-Wechsel

Der Transfer dieses Sommers ging am Ende doch noch durch. Am Deadline Day (1. September) einigten sich Newcastle United und der FC Liverpool endlich auf einen Transfer von Alexander Isak. Der Schwede wechselt für kolportierte 145 Millionen Euro an die Anfield Road und wird damit zum teuersten Premier-League-Transfer aller Zeiten. Nur Wochen zuvor hatte diesen Rekord Florian Wirtz mit seinem Wechsel nach Liverpool aufgestellt.

Auch der BVB profitiert von diesem Wechsel. Isak kam im Winter 2017 als verheißungsvolles Talent zu Borussia Dortmund, konnte sich bei Schwarz-gelb jedoch nie wirklich durchsetzen. Im Sommer 2019 ging es für Isak schließlich nach San Sebastian. Trotz dieser verkorksten Beziehung erhält der BVB nun aber einen von der FIFA festgelegten Solidaritätszuschlag. Dieser soll bei bis zu eineinhalb Millionen Euro liegen, die nun also Richtung Dortmund wandern.

Bitteres Ende für den BVB

Trotz dieses kleinen Geldregens dürfte man sich heute beim BVB sicher über die Entwicklung Isaks ärgern. Zu seiner Zeit verkaufte Schwarz-gelb den 25-Jährigen für gerade einmal 15 Millionen Euro nach Spanien.

Nicht auszumalen, wie Isaks Entwicklung beim BVB vorangeschritten wäre. Möglicherweise wäre in dieser Causa etwas mehr Geduld mit dem Schweden von Vorteil gewesen.