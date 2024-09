Borussia Dortmund: Nächster Rückschlag für Füllkrug – Ex-BVB-Star kann nur staunend zuschauen

In der Premier League kam es am Samstagabend (31. August) für ein Duell, das sicherlich auch den ein oder anderen BVB-Fan angelockt haben dürfte. Zwei ehemalige BVB-Stars trafen direkt aufeinander, wobei es für einen wieder einmal grandios lief und für den anderen immer noch enttäuschend.

Manchester City gegen West Ham United oder auch Erling Haaland gegen Niclas Füllkrug – die beiden Ex-BVB-Stürmer begegneten sich am 3. Spieltag der Premier League. Während Haaland wieder alles kurz und klein schoss, blieb Füllkrug erneut blass.

Ex-BVB-Stars in der Premier League im Duell

Ziemlich früh in der Saison ist Erling Haaland mal wieder in Torlaune. Der Angreifer von Manchester City erzielte gegen West Ham schon seinen zweiten Dreierpack im dritten Spiel. Gegen das Team um den deutschen Stürmer Niclas Füllkrug erzielte er in der 10. Minute die Führung. Ein Eigentor von Ruben Dias brachte West Ham kurzzeitig zurück ins Spiel, doch in der 30. Minute legte Haaland erneut nach. In der 83. Minute machte der Norweger mit seinem dritten Treffer dann den Deckel drauf.

Und Niclas Füllkrug? Der saß im dritten Spiel in Folge erst einmal nur auf der Bank, musste sich die Haaland-Show vom Spielfeldrand aus anschauen. Erst in der 71. Minute kam Füllkrug für Michail Antonio ins Spiel, konnte aber keinen Einfluss mehr auf die Partie und ihren Ausgang nehmen.

Nach vier Spielen wartet der 31-Jährige, der für rund 28 Millionen Euro vom BVB zu West Ham wechselte, auf seinen ersten Treffer. Und auch auf einen Startelf-Einsatz in der Premier League muss Füllkrug weiterhin warten. Bislang verläuft sein Start auf der Insel noch nicht nach Plan. Von dem ein oder anderen englischen Fan ist jetzt schon Kritik zu hören, doch drei Kurzeinsätze sind zu wenig, um sich ein Urteil zu erlauben.

Auch Akanji und Gündogan im Einsatz

Wem Füllkrug und Haaland noch zu wenig BVB-Einfluss sind, der bekam mit Ilkay Gündogan und Manuel Akanji übrigens noch zwei weitere ehemalige Spieler von Borussia Dortmund zu sehen. Akanji spielte 90 Minuten in der Innenverteidigung, Rückkehrer Gündogan wurde in der 68. Minute eingewechselt.