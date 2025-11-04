Vom BVB-Liebling zum Flop! Star will nur noch weg – „Hat nicht funktioniert“

Er kam als Last-Minute-Transfer, schlug sofort ein – und war nach nur einem Jahr trotzdem wieder weg. So mancher BVB-Fan bekam Schluckauf, als er hörte, dass seine Borussia Niclas Füllkrug sofort wieder verkauft. Heute ist klar: Dortmund ist der Gewinner dieser Trennung, „Lücke“ der Verlierer.

Während Borussia Dortmund sich an den Toren von Serhou Guirassy verzückt, ist Niclas Füllkrug bei West Ham United in ein tiefes Loch gefallen. Sein Berater spricht nun ganz offen: Der Ex-BVB-Star will schnell wieder weg aus London.

Ex-BVB-Star Füllkrug ernüchtert

Für 17 Millionen geholt, für 27 Millionen wieder verkauft: Für den BVB war das eine Füllkrug-Jahr ein finanzieller Erfolg – erst recht angesichts dessen fortgeschrittenen Fußballer-Alters. Sein Verkauf war nicht ohne Risiko, doch heute macht Guirassy Schwarzgelb noch glücklicher.

Füllkrug ist das sportliche Glück dagegen abhandengekommen. Bei West Ham ist er zum Flop mutiert (hier mehr). Gebeutelt von zahlreichen Verletzungen, konnte er auch fit nicht an seine Leistungen und Torquoten aus Bremen und Dortmund anknüpfen. Mickrige drei Tore in 27 Spielen stehen zu Buchen, immer häufiger kommt der Stürmer nur von der Bank. Und auch sein Stammplatz in der Nationalelf ist futsch.

„Da müssen wir nichts schönreden“

Gut ein Jahr nach dem Wechsel nach England spricht sein Berater nun Klartext. Im Podcast „Tomorrow Business“ sagt Thorsten Wirth in aller Deutlichkeit: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden.“ Er lässt auch durchblicken: Niclas Füllkrug will trotz seines Vertrags bis 2028 am liebsten schon wieder weg.

„Wie lange gibt man dem Ganzen noch Zeit? Ist es schon der Moment, zu reagieren?“, fragt sein Berater und sagt: „Ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert.“ Viel Ernüchterung bei Füllkrug, der beim BVB noch so geglänzt hatte und bei den nun sogar das Ticket für die WM 2026 in Gefahr ist.