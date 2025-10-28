Eklatante Schwäche! Kovac schlägt vor Frankfurt – BVB Alarm

Ein Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln brachte den BVB zurück auf Erfolgskurs. Nach der bitteren Pleite gegen den FC Bayern (1:2) war ein Sieg für Borussia Dortmund zwar enorm wichtig, doch er scheint ein grundsätzliches Problem im Team nicht zu kaschieren. Kovac spricht es vor dem Duell Frankfurt – BVB (Dienstag, 18.30 Uhr) deutlich an.

Der Blick des BVB richtet sich jetzt auf den DFB-Pokal-Kracher gegen Frankfurt. Im Vorfeld dieser Partie benennt Kovac schonungslos eine Schwäche, die den BVB seit Wochen begleitet.

Vor Frankfurt – BVB: Kovac spricht Schwäche an

Nach den ersten acht Spielen hat der BVB 17 Punkte auf dem Konto – ein solider Start in die Saison. Dennoch zeigt sich der BVB-Trainer aktuell nicht rundum zufrieden. Vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt spricht Kovac eine klare Schwachstelle seines Teams an.

Der Last-Minute-Treffer gegen Köln fiel zwar nach einer Ecke – aber erst der zweite Ball machte das Tor möglich. Und genau hier sieht Kovac das Problem: „Wir sind die Mannschaft, die nach Standards die wenigsten Abschlüsse hat“, stellt er unmissverständlich fest. Gleichzeitig betont Kovac, dass man an diesem Problem aktiv arbeiten werde.

Standards als großes Problem

Ein Teil dieser Schwäche könnten vor allem die Standardschützen des BVB sein. Denn dem Team fehlt ein klar definierter Spieler, der diese Aufgabe konstant übernimmt. Momentan treten häufig Daniel Svensson und Julian Ryerson bei Ecken an. Gelegentlich übernimmt auch Nico Schlotterbeck diese Rolle. Steht Julian Brandt auf dem Platz, gilt er ebenfalls immer wieder als Option für die Standards.

Während bei anderen Teams ein klar bestimmter Standardschütze festgelegt ist, variiert dies beim BVB weiterhin stark. Immerhin führt der BVB die Bundesliga bei den erzwungenen Ecken an. Umso klarer ist: Diese Standardsituationen müssen künftig besser genutzt werden. Mit Eintracht Frankfurt wartet jetzt ein Top-Team auf den BVB. Standards können in solchen schwierigen Duellen oft der Schlüssel sein – für den BVB gegen Eintracht Frankfurt eine große Chance, diese endlich in Tore umzumünzen.