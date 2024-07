BVB-Fans machen große Augen – Königstransfer schon wieder weg?

Er sollte der Königstransfer werden – doch vom ersten Tag an stand der Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund unter keinem guten Stern. Vorwürfe, Diskussionen, Verletzungsprobleme und eine ganz schwache Debütsaison brachten viel Ernüchterung statt Euphorie.

Zieht Borussia Dortmund nach nur einem Jahr nun die Notbremse? Die Fans staunten nicht schlecht, als sie nun Felix Nmecha auf der Liste der BVB-Verkaufskandidaten entdeckten.

Borussia Dortmund: Ende mit Schrecken für Königstransfer?

Als durchsickerte, dass der BVB Nmecha verpflichten will, gab es einen Aufschrei. Der Mittelfeldstar hatte homo- und transphobe Inhalte auf seinen Social-Kanälen geteilt. Mehrfach. Fans wollten den Wechsel sogar verhindern. Dortmund setzte ihn dennoch durch. Für 30 Millionen kam er aus Wolfsburg. Viel zu viel, sagten plötzlich wieder andere Fans. Und die Diskussionen rissen auch nach Saisonstart nicht ab.

Felix Nmecha offenbarte bei der Borussia große Anlaufschwierigkeiten. Dann fiel er auch noch mit Hüftproblemen für Monate aus. Zurück auf dem Platz wollte weiter wenig gelingen. Unter dem Strich steht eine gefloppte erste Saison in Schwarzgelb – „gekrönt“ von der Nicht-Nominierung von Julian Nagelsmann für die EM 2024.

Nmecha nach nur einem Jahr wieder weg?

Neues Jahr, neues Glück? Das ist offenbar nicht sicher. Zur Überraschung vieler Fans soll Felix Nmecha nach nur einem Jahr beim BVB zu den Verkaufskandidaten gehören. Bei einem entsprechenden Angebot, so berichtet die „Bild“, sind die Kaderplaner gesprächsbereit. Auch unter Nuri Sahin, so heißt es, werde es der 23-Jährige in der kommenden Spielzeit schwer haben.

Abflug nach nur einem Jahr? Das wäre ein krasser Schritt. Bei allem, was bislang rund um Felix Nmecha bei Borussia Dortmund passiert ist, könnte aber womöglich auch der Star selbst das „Ende mit Schrecken“ dem „Schrecken ohne Ende“ vorziehen.