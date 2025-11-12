BVB und FC Liverpool machen es offiziell – jetzt darf es jeder wissen

Borussia Dortmund und der FC Liverpool – historischer und symbolträchtiger geht es auf Vereinsebene wohl kaum. Zwei Vereine, die von einer lebendigen Fankultur geprägt sind und sowohl national als auch international immer wieder große sportliche Erfolge feiern konnten.

Die Geschichte beider Klubs soll jetzt auf besondere Weise verbunden werden. Beim „LFC Foundation Charity Match“ treffen am 28. März 2026 die Legenden von Borussia Dortmund und FC Liverpool aufeinander.

BVB – Liverpool: Historisches Duell

Die beiden Klubs teilen eine lange und besondere Historie. Bereits 1966 standen sich Borussia Dortmund und der FC Liverpool im Finale des Europapokals der Pokalsieger gegenüber. Dieses legendäre Spiel entschied der BVB nach Verlängerung mit 2:1 für sich und sicherte damit als erster deutscher Verein einen europäischen Titel.

Das kommende Spiel findet genau zehn Jahre nach der denkwürdigen Aufholjagd Liverpools im Europa-League-Viertelfinale 2016 statt: Damals drehte der FC Liverpool einen 1:3-Rückstand im letzten Spielabschnitt noch zu einem spektakulären 4:3-Sieg.

Auch auf Spieler- und Trainerseite gibt es besondere Verbindungen zwischen den beiden Klubs. So hat Emre Can, der aktuelle BVB-Kapitän, eine Vergangenheit bei den Reds. Zwischen 2014 und 2018 stand der 31-Jährige dort unter Vertrag. Die stärkste Verbindung zwischen beiden Vereinen hat jedoch einen berühmten Namen: Jürgen Klopp. Der Kulttrainer, der Borussia Dortmund von 2008 bis 2015 coachte, entwickelte sich beim BVB schnell zum absoluten Fan-Liebling. Nach seiner Zeit in Dortmund wechselte er zu den Reds, die er bis zum Ende der Saison 2024 trainierte. Auch in Liverpool genießt Klopp inzwischen Legendenstatus.

Guter Zweck im Vordergrund

Ob Klopp selbst im „Charity Match“ noch einmal auf dem Platz stehen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass zahlreiche weitere Legenden beider Klubs dabei sein werden – welche Ex-Spieler, wird vom FC Liverpool in der kommenden Woche offiziell bekannt gegeben. Wie der Verein auf seiner Homepage berichtet, gehen alle Einnahmen des Spiels an die BVB-Stiftung „leuchte auf“, die „LFC Foundation“ sowie die Organisation „Forever Reds“, die sich wohltätigen Projekten widmen.

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer freut sich auf das bevorstehende Ereignis: „Wir freuen uns auf dieses besondere Spiel und die Gelegenheit, die guten Beziehungen zwischen unseren Vereinen auf vielen Ebenen fortzuführen und gemeinsam soziale Projekte zu fördern. Die Verbindung zu Liverpool besteht seit Jahrzehnten, nicht zuletzt durch gemeinsame Werte und ähnliche Strukturen in Stadt und Klub.“

Tickets sind zu Preisen zwischen 9,50 Pfund und 29,50 Pfund erhältlich. Der freie Vorverkauf startet am 7. November.