Borussia Dortmund bei PSG rausgeflogen – und die Fans gehen aus DIESEM Grund auf die Barrikaden: „Grauenhaft“ ++ „Fassungslos“

Leere Ränge, wenig Mut: CL-Aus für den BVB in Paris.

Paris. Das Spiel zwischen PSG und BVB war gerade abgepfiffen, da drehten viele Fans von Borussia Dortmund durch.

Was den Anhang von Borussia Dortmund nach der Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen PSG und BVB so sehr wurmte, war der mutlose Auftritt der Schwarzgelben zu Spielbeginn.

BVB fliegt bei PSG raus – Fans sauer

Speziell in der Anfangsphase war Borussia Dortmund völlig von der Rolle. PSG drückte den BVB weit in die Dortmunder Hälfte hinein. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre kam kaum zum Zug.

Zu wenig Mut: Der BVB schied in Paris verdient aus der Champions League aus. Foto: imago images/PanoramiC

Erst nach dem Gegentreffer zum 0:1 wurde der BVB wach und begann nach vorne zu spielen. Auch in der zweiten Halbzeit versuchte es Borussia Dortmund in der Offensive, kam aber zu keiner einzigen zwingenden Chance.

„Bei mir regiert die Wut“

Die schläfrige Anfangsphase kostete den BVB bei PSG letztendlich den Einzug ins Viertelfinale. Darüber waren die Fans stinksauer. Wir haben Twitter-Reaktionen gesammelt:

„Bei mir regiert hauptsächlich Wut. Dass man gegen eine Pariser Mannschaft verliert, die heute zwei gute Aktionen hatte. Dass man einfach null Tempo hatte. Dass Favre eine Taktik wählt, damit man das 0:0 halten kann. Es wäre so viel mehr drin gewesen. Aber BVB macht BVB-Things.“

„Mal ernsthaft: was soll das für ein Matchplan sein? Wie hat Favre die Spieler eingestellt? PSG spielt maximal Mittelmaß, und wir sind grauenhaft. Ich bin fassungslos, wie man so viel Schiss in der Buchse haben kann.“

„Das ist wieder der Auswärts-BVB, den ich aus der Champions League kenne! Das ist ein K.o.-Spiel, und die spielen wie im Freundschaftsspiel.“

