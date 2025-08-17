BVB-Fans machen große Augen – steht der langersehnte Transfer-Hammer kurz bevor?

Der BVB erlebt einen bislang ruhigen Transfersommer. Einzig Jobe Bellingham und Patrick Drewes konnten bislang an Land gezogen werden, wobei Letzterer als Nummer drei verpflichtet wurde und somit sportlich kaum eine Rolle spielen dürfte.

Bei vielen Fans von Borussia Dortmund sorgt das für eine Menge Frust. Ohne weitere Neuzugänge könnte es der BVB in der anstehenden Saison schwer haben, so der Eindruck vieler Anhänger. Nun könnte der langersehnte Transfer-Hammer kurz bevorstehen.

BVB-Flirt Buonanotte nicht im Brighton-Kader

Dass Facundo Buonanotte in der Chefetage des BVB hoch im Kurs steht, ist bekannt. Der 20-Jährige hat bei Brighton & Hove Albion wohl keine Perspektive mehr und soll den Premier-League-Klub nach Möglichkeit verlassen. Das machte dessen deutscher Trainer Fabian Hürzeler jetzt mehr als deutlich.

Denn beim Saisonauftakt des Klubs von der englischen Südküste gegen den FC Fulham gehörte Buonanotte nicht einmal mehr zum Kader. Ein klares Zeichen an den Argentinier, dessen Tage in Brighton damit endgültig gezählt sind. Ohne den 20-Jährigen reichte es für Hürzeler und Brighton gegen Fulham unterdessen nur zu einem 1:1-Unentschieden.

BVB in der Favoritenrolle

Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano indes berichtet, soll sich der BVB im Rennen um Buonanotte in der Pole-Position befinden. Allerdings ist die Konkurrenz für Schwarz-Gelb groß. So sollen es gleich mehrere Vereine auf die Dienste des Youngsters abgesehen haben. Dazu zählt wohl auch Bayer Leverkusen.

Es bleibt folglich abzuwarten, ob sich der BVB im Rennen um Buonanotte durchsetzen wird. Derzeit dürfen sich die Dortmunder Fans jedoch berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer machen.