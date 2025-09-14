ER ist wieder zurück! Großes Aufatmen beim BVB

Noch bevor die Saison begonnen hatte, kämpfte der BVB bereits mit einer Verletzungsmisere. Insbesondere die Verteidigung war davon betroffen. Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle – allesamt verletzt.

Doch damit nicht genug: Gegen Heidenheim sind am Samstagmittag (13. September) auch Aaron Anselmino und Julian Brandt noch verletzt ausgefallen. Mit Fabio Silva hat der BVB außerdem einen Spieler bereits verletzt eingekauft – doch jetzt ist er zurück.

BVB-Star ist zurück auf dem Platz

Zumindest auf dem Platz wurde Silva wieder gesichtet. Über die offiziellen Kanäle teilte der BVB am Sonntag mit, dass Fabio Silva zurück auf dem Platz ist – allerdings nur im Individualtraining. Bei der Mannschaft war er wohl nicht dabei.

Der BVB hatte Silva bereits verletzt verpflichtet. Die Verantwortlichen wussten von den Adduktoren-Problemen des neuen Stürmers, weshalb ein Ausfall bei seinem möglichen Debüt gegen Union Berlin klar war. Doch wie die „Bild“ zuletzt aufdeckte, gab es beim BVB wohl eine weitere böse Überraschung bei Silva. Denn erst beim Medizincheck fand man heraus, dass Silva sich wohl kürzlich einer OP unterzogen hatte (mehr dazu hier).

Silva gegen Wolfsburg dabei?

Doch jetzt gibt es beim BVB das große Aufatmen. Denn Silva steht erstmals bei Borussia Dortmund auf dem Platz. Wie lange allerdings das Individualtraining andauern wird und wann Silva letztendlich mit dem Team trainieren wird, ist noch unklar.

Kaum vorstellbar, dass er am Dienstag bereits in der Champions League gegen Juventus Turin dabei sein wird. Ob der neue BVB-Stürmer aber am kommenden Wochenende gegen Wolfsburg sein Debüt feiern wird? Spätestens bei der Pressekonferenz vor dem vierten Bundesligaspieltag wird Niko Kovac möglicherweise darüber Auskunft geben.