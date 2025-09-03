Kurz nach seinem Wechsel: Neuzugang bereitet BVB große Sorgen

Der BVB konnte seinen Sturm kurz vor Ende des Transferfensters prominent verstärken. Für bis zu 25 Millionen Euro Ablösesumme konnte Borussia Dortmund Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers loseisen.

Während die anderen beiden Last-Minute-Transfers Aaron Anselmino und Carney Chukwuemeka gegen Union Berlin (3:0) direkt zum Einsatz kamen, fehlte von Silva jede Spur. Der Portugiese war noch leicht verletzt, hieß es seiner Zeit. Nun erreichen den BVB jedoch schlechte Nachrichten.

BVB-Neuzugang Silva könnte länger ausfallen

Das ist mal ein herber Rückschlag! Wie die „Bild“ berichtet, wird Silva sein BVB-Debüt wohl nicht im September feiern können. Stattdessen wird 23-Jährige vorerst mit seiner bereits bekannten Adduktorenverletzung ausfallen. Diese soll in der Länderspielpause noch einmal näher untersucht werden, um sicher zu sein, wie schlimm die Verletzung wirklich ist.

Berechtigterweise stellen sich viele jedoch die Frage: Warum hat der BVB das nicht schon früher gemacht? So hat Borussia Dortmund über 20 Millionen Euro in einen Spieler investiert, der direkt mehrere Wochen ausfallen wird. Auch in den sozialen Medien wird diese Nachricht nicht gerade mit Freude empfangen. „Das ist nicht zu akzeptieren“, schreibt ein „X“-User etwa.

Schnelles Debüt fällt ins Wasser

Dass Silva sein Debüt schon beim kommenden Auswärtsspiel in Heidenheim (Samstag, 13. September, 15.30 Uhr) feiern wird, ist derweil ausgeschlossen. Stattdessen sieht es derzeit danach aus, als würde Silva auch gegen Wolfsburg, Mainz und auch beim Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin sicher ausfallen.

Aus Sicht der Dortmunder Bosse bleibt zu hoffen, dass Silva nach seiner Genesung vollends einschlägt. Andernfalls wird sich Sportdirektor Sebastian Kehl wohl eine Menge Kritik gefallen lassen müssen.