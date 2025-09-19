Stolperstart für BVB-Star – jetzt bahnt sich endlich die Wende an

Mit zahlreichen Nebengeräuschen gelang dem BVB letztlich doch noch die Verpflichtung von Fabio Silva. Der Stürmer kam für eine Stange Geld von den Wolverhampton Wanderers ins Ruhrgebiet. Nur auf dem Platz gesehen haben ihn die Fans noch nicht.

Denn den Portugiesen plagen Adduktorenprobleme, weshalb er bisher keinen einzigen Einsatz für Borussia Dortmund absolvieren konnte. Doch das Warten könnte schon bald ein Ende haben. BVB-Coach Niko Kovac deutet die Wende an.

BVB begrüßt Silva auf dem Feld

Der Angreifer arbeitet hart auf sein Debüt für den neuen Arbeitgeber hin und kann jetzt einen ersten Erfolg verzeichnen. „Beim Fabio sieht es so aus, dass er heute teilintegriert wurde“, erklärte Kovac am Freitag (19. September) auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wolfsburg.

Entsprechend sei es das erste Mal gewesen, dass Silva seit seinem Wechsel mit der Mannschaft auf dem Platz gestanden habe. Abgeschlossen ist der Genesungsprozess aber noch nicht. Ein Einsatz gegen Wolfsburg (hier mehr zum Spiel lesen) kommt für den BVB-Stürmer aber wohl noch zu früh. Schon die Spiele gegen Union Berlin, Heidenheim und Juventus Turin hatte er verpasst.

Silva sehnt sich nach erstem Einsatz

In der Woche danach könnte es beim Spiel gegen den FSV Mainz 05 dann aber so weit sein und Silva zumindest mal im Spieltagskader stehen. Ob es sofort in die Startelf geht, ist nach den jüngsten Leistungen von Maximilian Beier und Karim Adeyemi nämlich fraglich. Zudem ist Serhou Guirassy ohnehin über jeden Zweifel erhaben und gesetzt.

Dennoch will sich Silva natürlich so schnell es geht beweisen – und das muss er auch. Rund 22,5 Millionen Euro legte der BVB für ihn auf den Tisch. Der Transfer wurde von zahlreichen Fans kritisch beäugt, da die Dortmunder ihrer Meinung nach auf anderen Positionen deutlich mehr Bedarf gehabt hätten. Jetzt liegt es an Silva zu zeigen, dass er sein Geld wert ist.