Nächste Aufregung um BVB-Neuzugang! Fans äußern irren Verdacht

Nach einem schleppenden Beginn hat der BVB am Ende des Transfermarkts noch einmal ordentlich zugeschlagen. Neben den Chelsea-Stars Carney Chukwuemeka und Aaron Anselmino hat der Revierklub noch Fabio Silva von den Wolverhampton Wanderers für 25 Millionen Euro verpflichtet.

Und dieser hat bei den BVB-Fans schon für ordentlich Aufregung gesorgt. Denn Silva wurde bereits verletzt verpflichtet. Gegen Union Berlin (3:0) konnte der Stürmer nicht eingesetzt werden und ob er im September überhaupt noch sein Debüt feiern wird, ist ebenfalls fraglich. Und jetzt kommt der nächste Aufreger ans Licht.

BVB-Neuzugang Fabio Silva mit Peinlich-Panne?

Auf Instagram verabschiedete sich Silva nach seinem Transfer zum BVB noch von den Wolves. Er richtete einen emotionalen Text an die Fans und das Team. Er sprach auch an, dass er es bedaure, den Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein. Worte, die aus dem tiefsten Herzen kommen – könnte man zumindest meinen.

Denn jetzt kommt eine kuriose Geschichte ans Licht. Uche Christantus, der von Getafe zu Crystal Palace gewechselt ist, verabschiedete sich mit genau demselben Text von seinen Fans. Lediglich die Vereinsnamen wurden ausgetauscht. Jetzt sind die Diskussionen um den BVB-Neuzugang groß. Haben die beiden Profis voneinander abgeschrieben?

Silva verteidigt sich

Für Silva spricht, dass der BVB-Neuzugang seinen Post vor Uche veröffentlicht hat. Doch hat er sich vielleicht schon im Vorhinein mit Uche abgesprochen? Den Karrieren der beiden Profis zufolge gibt es allerdings überhaupt keine Überschneidungen, sodass die Frage im Raum steht, ob sie sich überhaupt kennen.

Silva nahm zu den Vorwürfen kürzlich Stellung und postete einen Chat-Verlauf in seine Instagram-Story. Dazu schrieb er: „Das ist eine Konversation, bei der jeder sehen kann, dass ich den Brief an die Wolves am 22. August geschrieben habe!! Ich brauche keine weitere Erklärung, ich habe das allein gemacht und zeige meine Dankbarkeit gegenüber den Wolves.“

Ob Silva damit aus der Nummer jetzt raus ist? Ohnehin liegt der Verdacht des Kopierens aufgrund des zeitlichen Kontextes eher bei Uche. Die Geschichte bleibt dennoch aus jedem Blickwinkel kurios.