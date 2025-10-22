Nach Tor-Premiere für den BVB! Fabio Silva enthüllt Geheimnis

Fabio Silva schießt sich mit seinem Tor in der Champions League beim BVB endgültig in den Fokus. Anschließend zeigt er vor dem Gästeblock der Schwarzgelben einen besonderen Torjubel. Was es damit auf sich hat, verriet er nach der Partie.

Silvas Bogen-Jubel begeistert die BVB-Fans

Am Dienstagabend zeigte Fabio Silva erstmals im Trikot der Schwarz-Gelben sein Markenzeichen: den Pfeil-und-Bogen-Jubel. In der Champions-League-Partie gegen den FC Kopenhagen verwandelte der 23-Jährige eine Gelegenheit kurz vor Ende eiskalt. Nach einem geblockten Schuss von Jobe Bellingham war Silva zur Stelle, schickte den Ball ins Netz und die BVB-Fans in Ekstase.

Was es mit dem besonderen Jubel auf sich hat? „Das ist aus meiner Lieblingsserie Arrow“, verriet der Portugiese anschließend in der Mixed Zone. Doch die Inspiration aus der Serie nutzt Silva nicht etwa wie die Serienfigur für Verbrecherjagd, sondern für Tore. „Dafür arbeite ich hart“, betonte der Portugiese nach der Partie. Sein Ziel: Mit starken Leistungen beim BVB noch mehr Spielzeit verdienen.

Kovac lobt Silva: „Ganz fleißig im Training“

Fabio Silva beeindruckte bislang bei fast jedem seiner Einsätze. Nach seinen Einwechslungen bringt er sofort Tempo ins Spiel, läuft viel und sorgt für offensive Impulse. In Kopenhagen war er nach seiner Hereinnahme der auffälligste Spieler auf dem Rasen.

Auch Trainer Niko Kovac sieht Silvas Einsatz positiv. „Fabio ist ganz fleißig im Training, ganz akkurat in seinen Ausführungen“, lobte der Coach nach dem Kopenhagen-Spiel. Über den Sommer-Neuzugang sagte Kovac weiter: „Ich hoffe, dass er früher oder später mehr Minuten bekommt.“ Die Leistung gegen Kopenhagen war definitiv eine Bewerbung.

Bekommt Fabio Silva gegen Köln die Chance?

Ob Silva beim nächsten BVB-Spiel gegen Köln, vielleicht sogar vor heimischem Publikum, erstmals in der Startelf stehen wird? Das bleibt spannend. Seine Chancen stehen jedenfalls nicht schlecht, besonders nachdem er sich mit der Tor-Premiere nachhaltig empfohlen hat. Der Portugiese scheint bereit, für den BVB eine noch größere Rolle zu übernehmen.

Das Potenzial für mehr Verantwortung bringt Fabio Silva mit Sicherheit mit. Er beweist in seinen Einsätzen Reaktionsschnelligkeit und Präzision – genau das, was der BVB-Stürmer braucht. Vielleicht darf Silva schon im kommenden Spiel zeigen, dass er mehr ist als nur ein Joker. Der Pfeil-und-Bogen-Jubel könnte dann endlich auch die Stadionbesucher in Dortmund begeistern.