Beim BVB kann es keine zwei Meinungen mehr geben! Kovac muss handeln

Die Dortmunder Angriffsmaschinerie auf internationalem Boden läuft weiter wie geölt. Auch im dritten Spiel dieser Champions-League-Saison erzielt der BVB vier Tore. Mit dabei in der Torschützenliste im Kopenhagener Parken: Fabio Silva.

Der portugiesische Neuzugang von Borussia Dortmund kommt immer mehr ins Rollen. In Kopenhagen begeistert er die mitgereisten BVB-Fans nicht nur wegen seines Treffers. Niko Kovac (hier mehr zu ihm lesen) bleibt beim kommenden Ligaspiel eigentlich keine Wahl.

BVB-Star Silva dreht auf

Einmal mehr kam Silva in Dänemark nur von der Bank. Nachdem der Stürmer nach seinem Wechsel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, reichte es bisher nicht für einen Startelfeinsatz. Doch der Kurzauftritt in der Champions League war das beste Bewerbungsschreiben an Trainer Kovac, das endlich zu ändern.

Als Silva nach 62 Minuten gemeinsam mit Carney Chukwuemeka in die Partie kam, änderte sich die Statik des bis dahin phasenweise behäbigen BVB-Spiels grundlegend. Insbesondere Silva wirbelte vorne, lief unermüdlich von vorne nach hinten, von links nach rechts über den Platz. Dem 23-Jährigen war anzumerken, dass er einfach richtig Bock hatte, Fußball zu spielen.

Immer wieder spielte er dabei gefährliche Pässe oder ermöglichte seinen Mitspielern gute Anspielstationen. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 aus spitzem Winkel war die Krönung dieser engagierten Leistung.

Wer muss weichen?

Dass er bereit ist, jetzt auch von Anfang an zum Einsatz zu kommen, hat Silva eindrucksvoll unterstrichen. Nun stellt sich die Frage: Wer müsste für ihn weichen? Serhou Guirassy steckt zwar weiter in der Tor-Krise, doch der Sturm-Star ist natürlich weiterhin gesetzt.

Zudem brillierte Silva in Kopenhagen auf der Position hinter den Spitzen. Gut denkbar wäre daher, dass er beispielsweise für den überspielt wirkenden Maximilian Beier in die Partie kommt. So oder so: BVB-Trainer Kovac wird einen Weg finden müssen, den 22-Millionen-Euro-Neuzugang in die Startelf zu integrieren. Denn das hat er nach dieser Leistung mehr als verdient.