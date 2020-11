BVB-Star Erling Haaland stellt Favre zu Rede: „Hey Trainer, ich bin sauer auf Sie“

Es war eine irre Show, die BVB-Star Erling Haaland am Wochenende in Berlin abzog. Erst der Hattrick innerhalb von 15 Minuten, später ließ er auch noch den vierten Treffer folgen.

Trotzdem war der junge Stürmer des BVB nicht völlig zufrieden. Das bekam ausgerechnet sein Trainer zu spüren.

BVB: Haaland nicht glücklich über Auswechslung

Haaland war einmal mehr der Retter der Dortmunder Borussia. Nach einer erschreckend schwachen Hälfte war es dem „Golden Boy 2020“ zu verdanken, dass es am Ende doch drei Punkte zu bejubeln gab.

„Ich bin glücklich – als ich die Nachricht erhalten habe, hat es mich motiviert, ein paar Leuten zu zeigen, dass ich der Golden Boy bin“, erklärte der 20-Jährige anschließend gegenüber „BVB-TV“ seinen besonderen Tag.

Auf dem Platz jubelte Haaland noch. Foto: imago images/Matthias Koch

Und ginge es nach dem Norweger, wären auch noch die Treffer fünf oder sechs hinzugekommen. Doch Lucien Favre nahm Haaland in der 85. Minute vom Platz und schenkte so Youssoufa Moukoko seinen ersten Bundesligaeinsatz.

In den Katakomben des Berliner Olympiastadions stellte er daher seinen Trainer zur Rede, nach dem sich dieser kurz zuvor noch selbst bei Haaland erkundigt hatte, wie viele Tore dieser überhaupt geschossen hatte. „Hey, Trainer ich bin sauer auf Sie“, rief Haaland Favre in Anspielung auf den Wechsel entgegen.

Am breiten Grinsen des Viererpackers war aber schon zu erkennen, dass das Ganze wohl nicht ganz ernst gemeint war. Auch Favre wirkte an diesem Abend sichtlich gelöst. Es passt aber trotzdem zu Haaland, der sich in Interviews allgemein lieber über ausgebliebene Chancen ärgert.

Kollegen schwärmen von Haaland

Auch seine Teamkollegen sind jedes Mal wieder hellauf begeistert von ihrem Stürmer-Star. „Du siehst ihn 30 Minuten lang gar nicht, aber dann schießt er einfach Tore“, resümierte Axel Witsel.

Schon am Dienstag geht es für den BVB in der Champions League weiter. Dann wartet das Rückspiel gegen Brügge. (mh)