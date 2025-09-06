Hammer um BVB-Juwel perfekt! Da guckt selbst mancher Profi neidisch

Serhou Guirassy, Karim Adeyemi, Gregor Kobel – das sind wohl eher die Namen, an die man beim BVB denkt, wenn es um Nationalspieler geht. Aber Enzo Duarte? Von diesem Namen haben selbst viele eingefleischte Dortmund-Fans noch nie etwas gehört.

16 Jahre jung ist Duarte, kickt zwar schon in der schwarz-gelben U19, hatte bisher aber noch keinen Kontakt zu den Profis des BVB. Und doch hat er so manchem Spieler aus dem Bundesliga-Kader schon etwas voraus: Seit neustem ist er ein waschechter Nationalspieler!

BVB-Juwel feiert Pflichtspieldebüt

Unglaublich, aber wahr: Duarte feierte im Zuge der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sein Pflichtspieldebüt für die luxemburgische Nationalmannschaft! Beim 1:3 Luxemburgs gegen Nordirland, im Übrigen die Gruppengegner der deutschen Mannschaft, wechselte ihn Trainer Jeff Strasser in den Schlussminuten ein.

Am Ergebnis ändern konnte Duarte zwar nichts mehr – dennoch dürfte es für ihn ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Mit einem Alter von 16 Jahren, sieben Monaten und sieben Tagen ist das BVB-Juwel der fünftjüngste Spieler, der jemals bei einem europäischen WM-Qualifikationsspiel eingesetzt wurde.

Enzo Duarte: Das ist seine Position

Bereits im Juni hatte er in einem Freundschaftsspiel der Luxemburger erstmals das Nationaltrikot tragen dürfen, jetzt folgt auch das Pflichtspieldebüt. Eine Ehre für Duarte und ein Zeichen für Borussia Dortmund, dass man sich da vielleicht schon wieder das nächste große Talent geangelt hat.

Der 16-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und spielt hier für die U19 des BVB eine wichtige Rolle. In den ersten vier Saisonspielen, die der schwarz-gelbe Nachwuchs alle gewann, stand er immer auf dem Platz, dreimal davon in der Startelf. Die Berufung in die Nationalmannschaft dürfte einen weiteren Boost geben.

Denn während seine Teamkollegen bisher höchstens in den Nachwuchsklassen ran durften, darf sich Duarte A-Nationalspieler nennen. Das hat selbst bei den BVB-Profis noch nicht jeder geschafft.