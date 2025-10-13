BVB-Star Emre Can am Boden – kostet ihn die mysteriöse Verletzung alles?

Emre Can schien sich beim BVB endlich gefunden zu haben. Seit der Kapitän in die Innenverteidigung gewechselt war, bestach er mit guten Leistungen und ging als Anführer voran. Um die Champions League am Ende der vergangenen Saison noch zu erreichen, spielte er mehrere Wochen mit Schmerzen.

Die Rechnung dafür zahlt er jetzt gerade. Seit der Sommerpause fehlt Emre Can dem BVB. Seine Comeback-Pläne müssen immer wieder nach hinten verschoben werden. Möglicherweise steht er erst 2026 wieder auf dem Platz (hier mehr dazu lesen). Für den 31-Jährigen könnte das bittere Folgen haben.

Wie geht es für Can beim BVB weiter?

Da wäre zum einen seine sportliche Zukunft bei Borussia Dortmund. Cans Vertrag läuft im kommenden Sommer nach sechs Jahren im Ruhrgebiet aus. Unter normalen Bedingungen würden schon jetzt Gespräche über eine mögliche Verlängerung geführt. Doch die anhaltende Verletzung stellt diese in den Hintergrund.

Klar, in erster Linie soll Can erstmal vollumfänglich gesund werden. Doch andererseits muss auch der BVB abwägen: Will man nochmal mit einem Gutverdiener jenseits der 30 Jahre, der ein halbes Jahr und länger verletzungsbedingt fehlt, verlängern? Eine Entscheidung über Cans Vertragssituation könnte also noch einige Zeit aufgeschoben werden – und beim Spieler für Ungewissheit sorgen.

WM-Traum vermutlich vom Tisch

Und dann wäre da noch der Traum von einer WM-Teilnahme im kommenden Sommer. Vergangene Saison hatte sich Can zwischenzeitlich wieder in die Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gespielt und sich sicherlich Hoffnungen gemacht, in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein zu können.

Jetzt erscheint das nahezu ausweglos. Nach der langen Pause wird Can zunächst Zeit brauchen, um wieder in den Rhythmus zu finden. Zudem führt in der DFB-Verteidigung kein Weg an Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und BVB-Kollege Nico Schlotterbeck vorbei. Und mit Waldemar Anton oder Robin Koch hat Nagelsmann Ersatzleute, die aktuell fit sind und derzeit Pluspunkte sammeln. Auch hier sind die Aussichten derzeit also nur mäßig positiv.