BVB-Star wird zum Rätsel – ihm droht ein bitteres Aus bei Borussia Dortmund

Er biss sich durch, ging voran. Er hatte entscheidenden Anteil am Endspurt, der Borussia Dortmund doch noch in die Champions League brachte. Doch seither ist er verschwunden. Und wann Emre Can wiederkommt, ist bis heute völlig unklar.

Auch rund vier Monate nach seinem letzten Pflichtspiel kämpft der BVB-Kapitän mit schwerwiegenden Adduktorenproblemen. Und ist er auch klubintern zum Rätsel geworden, sein Comeback noch immer nicht in Sicht. Es könnte ein ganz trauriges Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund werden.

BVB-Kapitän Emre Can wird zum Rätsel

Unter Schmerzmitteln hatte Can sich in der Rückrunde durchgebissen, um seine Mannschaft in einer hochkritischen Phase nicht im Stich zu lassen. Das wurde ihm hoch angerechnet – doch es hatte auch Folgen. Seit dem Saisonfinale ist Emre Can weg vom Fenster. Er reiste nicht mit zur Klub-WM, verpasste die komplette Vorbereitung und auch den Saisonstart. Und es wird noch schlimmer. Der „Bild“ zufolge ist auch BVB-intern noch immer völlig unklar, wann Emre Can zurückkehren wird.

Noch Wochen, Monate könnte es dauern. Gleichzeitig spielt sich in der Defensive aktuell ein Team ein. Mit der baldigen Rückkehr von Nico Schlotterbeck wird die Leistungsdichte (ohne weitere Rückschläge) noch größer. Ob noch einmal eine Lücke für den Kapitän frei wird? Nicht abzusehen.

Viel Zeit, sich ins Team zurückzukämpfen, wird ihm nicht bleiben. Im kommenden Sommer endet sein Vertrag beim BVB – und nicht viel deutet auf eine erneute Verlängerung hin. Es könnte ein trauriges Ende nach über sechs Jahren Schwarzgelb werden.