BVB-Rätsel Emre Can – jetzt gibt es endlich Neuigkeiten

Der BVB ist mit sieben Punkten aus den ersten drei Bundesligaspielen in die neue Saison gestartet. Während in der Offensive bereits vieles funktioniert, offenbarte Schwarz-gelb in der Defensive gegen St. Pauli die ein oder andere Anfälligkeit.

Das dürfte auch an dem fehlenden Emre Can gelegen haben. Der 31-Jährige steht Niko Kovac bereits seit Monaten nicht zur Verfügung. Nun gibt es Neuigkeiten über den Zustand des BVB-Spielführers.

BVB: Licht am Ende des Tunnels bei Can

Sonderlich viel ist über Cans Adduktorenverletzung nicht bekannt. Zuletzt war vielerorts allerdings die Hoffnung groß, dass der Defensiv-Spezialist schon gegen Union Berlin in den Kader zurückkehren könnte. Dieses Vorhaben ist krachend gescheitert. Stattdessen muss Can vorerst weiter auf der Tribüne Platz nehmen – allerdings wohl nicht mehr allzu lange.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Hammer-Rückkehr bahnt sich an – sie sorgt für Begeisterung bei den Fans

Denn vor dem Spiel bei Juventus Turin gab Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken zu Protokoll: „Das wird vor der Länderspielpause ein bisschen eng. Ich habe vor ein paar tagen mit Emre gesprochen. Er befindet sich wirklich auf dem Weg der Besserung und ist auch schon wieder auf dem Platz.“ Worte, die vielerorts für Erleichterung sorgen dürften. Demnach könnte Can also spätestens im „Klassiker“ gegen Bayern München (18. Oktober) wieder zur Verfügung stehen.

Kovac hat die Alternativen

Die gute Nachricht aus Dortmunder Sicht: Im zentralen Mittelfeld hat man weiterhin hochkarätigen Ersatz für Can in der Hinterhand. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham oder Carney Chukwuemeka können den BVB-Kapitän ohne großen Qualitätsabfall ersetzen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ein etatmäßiger Can-Ersatz wird dem BVB in Turin allerdings ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Auch Pascal Groß muss passen, den 34-Jährigen plagen Bauchschmerzen.