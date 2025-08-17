Unerwartete Einnahmen! Ex-BVB-Talent spült Geld in Dortmunder Kassen

Zahlreiche Talente schließen sich dem BVB in der Hoffnung an, den großen Durchbruch zu schaffen. Die Karrierewege von Spielern wie Mario Götze, Robert Lewandowski oder Jude Bellingham regt zum Träumen an. Doch bei der schieren Menge an Talenten ist klar, dass es nicht jeder schaffen kann.

Zu den Talenten des BVB gehörte einst auch Moritz Broschinski. Er spielte von 2020 bis Winter 2023 in der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, ehe er sich dem VfL Bochum anschloss. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, darf sich die Borussia wegen Broschinski nochmal über eine kleine Finanzspritze freuen.

Ex-BVB-Talent Broschinski wechselt erneut

Denn den 24-jährigen Angreifer zieht es erneut weiter. Wie jetzt bekannt wurde, wechselt Broschinski zum FC Basel. In der Schweiz unterschreibt er einen Vertrag bis 2029. Verschiedenen Berichten zufolge zahlt Basel rund 2,5 Millionen Euro (inklusiver Boni) an den deutschen Zweitligisten.

Eine Summe, die der VfL offenbar nicht in Gänze behalten darf. Denn laut „WAZ“, „Transfermarkt.de“ und dem Portal „Tief im Westen“ wird der BVB an der Ablöse beteiligt. Im Winter 2023 war Broschinski für 135.000 Euro von Dortmund nach Bochum gewechselt, die Borussia hatte sich dabei wohl eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Transferstau in Dortmund

Laut „Tief im Westen“ liege die Summe, mit der Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) beteiligt wird, im niedrigen sechsstelligen Bereich. Eine kleine Finanzspritze für die Dortmunder, die im Gesamtkontext des BVB-Transfersommers aber wohl keine großen Auswirkungen haben dürfte.

Top-News des Tages:

Seit der Verpflichtung von Jobe Bellingham warten die BVB-Fans auf weitere neue Spieler, da einige Positionen im Kader noch Baustellen sind. Einige Gerüchte haben sich in den letzten Wochen zerschlagen. Während Sportdirektor Sebastian Kehl zur Ruhe mahnt und von einem überhitzten Markt spricht, hoffen die Anhänger, dass sich in den kommenden zwei Wochen noch etwas tut.