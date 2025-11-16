BVB jagt Hertha-Juwel Eichhorn – darum ist dieser Teenie so wertvoll

Die Nachwuchsarbeit von Hertha BSC bringt immer wieder große Talente hervor. Die Berliner stehen dabei vor dem Dilemma, dass gute Leistungen der Youngster auch stets die Aufmerksamkeit großer Klubs auf sich ziehen. Derzeit ruhen die Augen – auch die des BVB – auf Kennet Eichhorn.

Der ist mit gerade einmal 16 Jahren Herthas jüngster Startelf-Debütant aller Zeiten. In jungen Jahren bringt der Sechser bereits eine Präsenz auf den Platz, die Altersgenossen in den Schatten stellt. Was macht ihn so gut?

BVB hat Eichhorn auf dem Zettel

Die Dortmunder gehören zu einer ganzen Reihe von Topklubs, die Eichhorn gerne verpflichten wollen. Schon bevor der Teenager für die Profis spielberechtigt war, musste Hertha einige Angebote aus der Bundesliga abwehren. Es gelang den Berlinern, ihr Talent zu halten – nicht zuletzt weil man Eichhorn glaubhaft vermitteln konnte, Spielzeit in Liga zwei zu bekommen. Die nutzte der Youngster, um sich in Stefan Leitls Startelf zu spielen. Und auf die Zettel europäischer Spitzenteams.

+++ Neuer Job für Ex-BVB-Direktor Sven Mislintat? Ein Bundesligist macht Ernst +++

Der Wert eines so jungen Spielers besteht natürlich zu einem Großteil aus einer Wette auf die Zukunft. Eichhorn ist mit gerade einmal 16 Jahren körperlich schon überdurchschnittlich weit. Projiziert man diese Entwicklung auf die kommenden zehn Jahre, kann aus dem Hertha-Juwel ein robuster und gleichzeitig technisch versierter Sechser werden.

Laufstark und flexibel

Im Spiel des BVB könnte Eichhorn in naher Zukunft so eine wichtige Rolle im zentralen Mittelfeld einnehmen. Trotz seiner 1,86 Meter Körpergröße ist er wendig und schnell. In der laufenden Saison wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 32,1 Stundenkilometern gemessen. Bei der Hertha gewinnt er zudem fast die Hälfte seiner Zweikämpfe und bringt sich trotzdem immer wieder in die Offensivläufe ein.

Für das Pressing und das hohe Tempo im Dortmunder Spiel bringt der Berliner in jedem Fall das perfekt Gesamtpaket mit. Fraglich ist nur, wer den Zuschlag auf Eichhorn bekommt – und letztlich auch, was der Spieler selbst will. Klar ist nur, dass der nächste Schritt weder zu groß, noch zu klein sein darf.