Einst beim BVB gehandelt – jetzt zieht es IHN zu einem Star-Trainer

Wir schreiben den Sommer 2023. Der BVB hat gerade die Meisterschaft um Haaresbreite verpasst, der Frust nach dem denkwürdigen 2:2-Unentschieden gegen Mainz 05 groß.

Für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund ist klar: Jetzt erst recht. Und so durchforstet der BVB den Transfermarkt schnell nach geeigneten Verstärkungen. Der geplante Königstransfer sollte schließlich Edson Alvarez werden. Für gut 35 Millionen Euro sollte der Mexikaner nach Dortmund wechseln. Doch am Ende platzt der Deal. Nun wechselt Alvarez erneut – und das zu einem echten Star-Trainer.

Mourinho angelt sich Ex-BVB-Flirt Alvarez

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Edson Alvarez verlässt West Ham United und wechselt zu Fenerbahce Istanbul. Dort trifft der Mexikaner auf Jose Mourinho, der seit Juli 2024 in der türkischen Metropole an der Seitenlinie steht.

Bei dem Deal um Alvarez handelt es sich vorerst um ein Leihgeschäft. Allerdings hat Fenerbahce im kommenden Sommer die Chance, den Sechser für eine festgelegte Ablösesumme von 22 Millionen Euro fest an sich zu binden. Erfüllt Alvarez die an ihn gesetzten Erwartungen, dürfte der Klub aus Istanbul diese Summe sicher aufbringen wollen.

Auch der BVB war erneut dran

Bitter aus Dortmunder Sicht: Auch die Verantwortlichen des BVB sollen sich laut der „Guardian“ zuletzt erneut um eine Verpflichtung von Alvarez bemüht haben. Letztendlich hat sich der 27-Jährige aber für einen Wechsel an den Bosporus entschieden.

Stattdessen wird der BVB wohl andernorts fündig. So soll Sportdirektor Sebastian Kehl derzeit intensiv an einem Transfer von Carney Chukwuemeka arbeiten. Wie auch Alvarez ist der ehemalige BVB-Leihspieler im zentralen Mittelfeld zuhause.