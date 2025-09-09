Rückschlag für Edin Terzic! Top-Klub sagt Ex-BVB-Coach ab

Seit mittlerweile über einem Jahr ist Edin Terzic ohne Job. Der 42-Jährige fungierte zuletzt als Trainer des BVB, mit dem er das Finale der Champions League 2024 gegen Real Madrid knapp verlor.

Seitdem ist es ruhig um Terzic geworden. Zwar wurde der Fußballlehrer zuletzt immer wieder mit einigen Klubs in Verbindung gebracht, allerdings kam es am Ende nie zu einem Engagement. In den letzten Tagen tauchten allerdings heiße Gerüchte um einen Wechsel des Ex-BVB-Trainers zu einem Top-Klub auf. Nun aber erhält Terzic eine Absage.

Fenerbahce geht mit Tedesco – Ex-BVB-Coach Terzic geht leer aus

Das Aus von Jose Mourinho bei Fenerbahce Istanbul sorgte Ende August für eine Menge Aufsehen. Die Trainer-Legende hatte mit dem türkischen Serienmeister die Qualifikation für die Champions League verpasst und musste im Anschluss – nach gerade einmal einem Jahr – schon wieder gehen. Seitdem kursierten zahlreiche Nachfolge-Kandidaten durch die Gazetten – so auch Edin Terzic.

Am Ende geht der Ex-BVB-Trainer jedoch leer aus. Stattdessen fällt die Wahl der Verantwortlichen von Fenerbahce wohl auf Domenico Tedesco. Das berichtet unter anderem der türkische Journalist Yagız Sabuncuoglu. Der Deutsch-Italiener soll seinen Vertrag schon zeitnah unterschreiben, nachdem zuletzt auch ein Premier-League-Klub sein Interesse an Tedesco anmeldete (hier dazu mehr).

Terzic muss weiter warten

Terzic muss damit weiter auf seinen nächsten Job im Profifußball warten. Vorerst bleibt der 42-Jährige dem Geschäft erst einmal abseits des Rasens erhalten. Der Ex-BVB-Coach hatte zuletzt einen Job als TV-Experte angenommen. Mehr Informationen rund um Terzics neue Rolle findest du hier.

Wann Terzic wieder auf der Trainerbank sitzen wird, bleibt daher abzuwarten. Eine mögliche Tendenz, wohin es den ehemaligen Dortmunder in Zukunft ziehen könnte, gibt es derzeit nicht.