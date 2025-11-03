Jubel um BVB-Talent – doch ausgerechnet dann passiert es

Trotz eines harten Spielkalenders konnte der BVB seinen guten Saisonstart zuletzt fortführen. Die Mannschaft von Niko Kovac rangiert weiter auf den Champions-League-Rängen, dazu bleibt man von Verletzungen bislang verschont.

Nun erreicht den BVB die nächste gute Nachricht: Nach langer Leidenszeit kehrt ein Talent endlich wieder zurück auf den Rasen. Doch ausgerechnet beim lang ersehnten Comeback reißt diese Serie!

BVB: U23 verliert bei Duranville-Comeback

Mehr als drei Monate musste der BVB auf Julien Duranville verzichten. Den verletzungsanfälligen Flügelflitzer plagte eine Schulterecksgelenksprengung. Um sich wieder in Form zu bringen, sollte Duranville seine ersten Schritte nun bei der bis dato gut aufspielen U23 des BVB machen. Ganze sechs Spiele blieb die Mannschaft von Trainer Daniel Rios zuletzt unbesiegt.

Doch diese Serie ist nun gerissen. Mit Duranville in der Startformation verlor die Zweitvertretung des BVB gegen den 1. FC Bocholt mit 1:2. Rückkehrer Duranville konnte dem Spiel derweil nicht seinen Stempel aufdrücken. Nach einer Stunde Spielzeit nahm Coach Rios den Belgier vom Feld. Nicht der erhoffte Start für den Rekonvaleszenten, dem es allerdings noch an der Spielpraxis mangeln dürfte.

Duranville auch im Derby dabei?

Nach seinem Comeback ist nun offen, wie es bis zur Länderspielpause mit Duranville weitergehen wird. Auf einen Kaderplatz unter Niko Kovac dürfte der 19-Jährige wohl erstmal nicht hoffen. Viel mehr ist davon auszugehen, dass Duranville auch beim nächsten Spiel der U23 des BVB mitmischen wird.

Der Gegner dort? Ausgerechnet Revier-Rivale Schalke 04. Die U23 von Königsblau rangiert derzeit auf Tabellenplatz eins der Regionalliga West. Keine einfache Aufgabe für den BVB und Duranville.