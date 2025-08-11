Abschied vom BVB? Star haut wütend auf den Tisch

Geht er? Geht er nicht? Um diesen BVB-Stürmer ranken sich in diesem Sommer wilde Gerüchte. Jetzt spricht er selbst Klartext. Serhou Guirassy beeindruckte in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund mit 38 Toren und neun Vorlagen in 50 Pflichtspielen.

Diese Leistungen haben offenbar Interesse bei Al Hilal aus Saudi-Arabien geweckt. Medienberichten zufolge bot der Klub Guirassy eine Verdopplung seines derzeitigen Gehalts von rund neun Millionen Euro an.

Wechselgerüchte um BVB-Star

Im Interview mit „Sky“ sprach Guirassy die Spekulationen offen an. „Es wird immer viel über einen Wechsel nach Saudi-Arabien gesprochen, aber nichts davon ist bis zu mir vorgedrungen.“ Er erklärte, sich nicht selbst mit solchen Themen zu beschäftigen. Fragen dazu leite er an seinen Bruder und seinen Agenten weiter.

Trotz der Gerüchte betonte der guineische Nationalspieler seine Verbundenheit mit der Borussia. „Ich bin auf jeden Fall hier beim BVB und will hier Titel gewinnen“, erklärte der 29-Jährige gegenüber „Sky„. Er ließ jedoch offen, ob tatsächlich ein Angebot vorliegt und sagte: „Natürlich ist das möglich, aber ich kann nicht genau sagen, ob es Interesse gab.“

Guirassys besondere Rolle

Guirassy wechselte im Sommer 2022 für 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund. Dort entwickelte er sich schnell zu einem unverzichtbaren Akteur, besonders in der Champions League. Mit 13 Treffern und fünf Vorlagen in nur 14 Spielen glänzte er hier in der vergangenen Spielzeit.

Für die neue Saison hat Guirassy große Ziele. „Wie viele Tore ich diese Saison schieße, weiß ich nicht. Aber 38 letztes Jahr waren nicht schlecht.“, so der Torjäger. Der BVB kann auf seinen Goalgetter zählen, der nicht nur Tore, sondern auch Titel anpeilt.

