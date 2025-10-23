BVB-Stars kämpfen um ihre Zukunft! Verantwortliche treffen Entscheidung

Bei Borussia Dortmund steht unter Umständen ein größerer Umbruch bevor. Aktuell läuft die Saison noch auf Hochtouren, doch hinter den Kulissen denken viele Verantwortliche bereits an die Zukunft. Im Sommer könnte es beim BVB spannend werden, denn gleich bei sieben Spielern laufen die Verträge nach der Saison 2025/2026 aus.

Darunter befinden sich prominente Namen wie Julian Brandt, Niklas Süle, Emre Can und Salih Özcan. Auch Pascal Groß und Torhüter Alexander Meyer gehören zu den Profis mit auslaufenden Arbeitspapieren. Besonders brisant: Mit Aaron Anselmino ist auch ein Talent betroffen, dessen Zukunft bei den Schwarz-Gelben noch ungewiss ist.

BVB setzt auf strenge Bewertung

Laut Informationen der „Sport Bild“ hat die Vereinsführung bereits entschieden, wie sie bei den betroffenen Spielern vorgehen möchte. Bis März erhalten alle eine Art Bewährungsfrist, in der sie sich durch Leistung empfehlen können. Die Botschaft ist klar: Wer überzeugen will, muss auf dem Platz alles geben.

Cheftrainer Niko Kovac wird bis zum Frühjahr besonders genau hinschauen. Das Leistungsprinzip hat oberste Priorität. Erst später sollen Kriterien wie Verletzungsanfälligkeit und das Alter der Spieler in die finalen Entscheidungen einfließen. Der BVB will so sicherstellen, dass jeder Profi ausreichend Zeit bekommt, um sich zu beweisen.

Ausgangslagen im BVB-Kader

Die sieben betroffenen Spieler gehen mit verschiedenen Voraussetzungen in diese Probemonate. Julian Brandt etwa hat sich durch starke Auftritte ins Rampenlicht gespielt und überzeugte zuletzt wieder in der Startaufstellung. Ganz anders sieht es bei Emre Can aus. Der eigentliche Kapitän des BVB kämpft seit Monaten mit einer hartnäckigen Adduktorenverletzung und fehlt deshalb völlig.

Auch die Rolle von Niklas Süle und Pascal Groß ist unklar. Beide verloren ihre Stammplätze, durften jedoch gegen die Bayern wieder von Anfang an spielen. Während die Vereinsführung eine harte Linie fährt, bleibt die Zukunft der Spieler bis Ende der Bewährungsfrist unsicher. Alle müssen sich beweisen und zeigen, dass sie ihren Platz beim BVB verdienen.