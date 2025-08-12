BVB versinkt in Verletzungssorgen – Kovac vor harter Entscheidung

Der BVB will Dreierkette spielen, muss derzeit jedoch auf drei verletzte Innenverteidiger verzichten. Für Trainer Niko Kovac bleiben drei Optionen, mit dem Problem umzugehen. So lautet der Stand in Dortmund, nachdem sich Niklas Süle beim Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) einen Muskelbündelriss in der Wade zuzog.

Eine zweimonatige Pause steht an. Ähnlich lange wird der BVB noch auf Nico Schlotterbeck verzichten müssen und Emre Cans Rückkehr ist noch nicht genau datiert. Wer bleibt Kovac also? Waldemar Anton ist in der Dreierkette gesetzt und auch Ramy Bensebaini wird sich auf Wochen als Innenverteidiger einstellen müssen. Doch um den leeren Platz neben den beiden zu füllen, muss die Dortmunder Führung kreativ werden.

BVB: Mane als Youngster-Lösung

Die erste spannende Option befindet sich bereits im BVB-Kader: Filippo Mane. Der 20-jährige Italiener kommt aus der eigenen Jugend und galt schon vor der Verletztenmisere als große Abwehr-Hoffnung (mehr zu dieser Option hier). Der größte Haken: Mane ist noch ohne Profipflichtspiel in seiner Karriere. Ihn direkt ins kalte Wasser zu schmeißen – ein Risiko für Kovac. Also doch auf erfahrene Spieler setzen?

Die hat der BVB natürlich durchaus im Kader. Allerdings müsste Kovac sich dabei auf anderen Positionen bedienen und wiederum dort eine Lücke reißen. In Dortmunds Formation wäre es durchaus denkbar, mit einem Außenverteidiger in der Dreierkette aufzulaufen. Julian Ryerson, Daniel Svensson – Freiwillige vor? Mit einem Positionswechsel wäre zwar das IV-Problem gelöst. Allerdings fehlt dem BVB so auch offensive Unterstützung über die Flügel. Mit Bensebaini müsste ohnehin bereits ein gelernter Außenverteidiger im Zentrum aushelfen.

Eine dritte Option involviert Sportchef Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl. Der BVB müsste in Eile eine Neuverpflichtung für die Innenverteidigung präsentieren – ein ebenfalls zweischneidiges Schwert. Denn eine Investition ausschließlich für diesen kurzen Zeitraum erscheint langfristig nicht als sinnvoll. Daher betonte Kehl bereits nach der Schlotterbeck-Verletzung, keine Ersatz-Transfers tätigen zu wollen. Doch nun hat sich die Situation deutlich verschärfter.

Pflichtspiele starten in Kürze

Der BVB wird in jedem Fall mit einer neu zusammengewürfelten Dreierkette in die Saison starten müssen. Im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen (18. August, 20.45 Uhr) ist dennoch ein Sieg die klare Pflicht. Doch für die Wochen danach in der Bundesliga braucht es eine fest eingespielte Lösung für die Ausfallzeit von Süle und Schlotterbeck.

In der vergangenen Saison musste der BVB bitter erfahren, welche Konsequenzen eine inkonstante Abwehrreihe im Bundesliga-Alltag haben kann. Diese Probleme drohen nun schon vor dem ersten Spieltag und zwingen Kovac, Ricken und Kehl zu einer harten Entscheidung.