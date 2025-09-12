Nächste OP steht bevor – BVB-Verletzungssorgen reißen nicht ab

Nach der Länderspielpause ist der Fokus beim BVB klar. Bundesliga, Champions League: Die Dortmunder sind in den kommenden Wochen dieser noch jungen Saison schon richtig gefordert. Doch dabei plagen den Verein weiter Verletzungssorgen, die jetzt sogar noch zunehmen.

Emre Can, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck. Dass die Kader-Situation in der Dortmunder Innenverteidigung aktuell sehr dramatisch aussieht, ist bekannt. Doch jetzt gesellt sich auch die BVB-Offensive dazu. Insbesondere beide Neuzugänge machen große Sorgen. Fabio Silva fehlt mit Adduktorenbeschwerden, die ihn wohl bereits vor dem Wechsel plagten (mehr dazu hier). Und auch Carney Chukwuemeka muss unters Messer.

BVB-Star spielt unter Schmerzen

Grund dafür sei laut den „Ruhr Nachrichten“ ein freier Gelenkkörper im Knie des 21-Jährigen. Nur unter Schmerzen kann Chukwuemeka so Fußball spielen. Für die vollständige Heilung bedarf es einer kleinen Operation, gefolgt von kurzer Pause und aktiver Belastungssteuerung. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining könnte nach nur zwei Wochen erfolgen. Die aktuelle Situation hätte verhindert werden sollen.

+++Kovac bremst Hoffnungen bei Schlotterbeck+++

Bei einem frühen Wechsel im Sommer-Transferfenster hätte der Eingriff noch in der spielfreien Zeit erfolgen können. Chukwuemeka wäre zum Saisonstart fit und in erster Linie schmerzfrei gewesen. Ein idealer Plan, der durch den späten Transfer (erst nach Saisonstart) zu Nichte gemacht wurde.

Operation im Winter

Jetzt plant der BVB, die Operation erst in der Winterpause durchzuführen, berichten die „Ruhr Nachrichten“ weiter. Bis dahin muss der junge Engländer wohl auf die Zähne beißen. Noch einen Verlust kann die Dortmunder Offensive nicht hinnehmen.

Aktuelle News für Dich:

Julien Duranville fehlt längerfristig, Silvas Comeback ist erst in einigen Wochen geplant und auch Julian Brandt kämpft aktuell mit den Folgen eines Kahnbeinbruchs aus der Klub-WM (mehr dazu hier). So betreffen die Verletzungssorgen beim BVB inzwischen Defensive und Offensive.