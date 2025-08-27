„Alles perfekt“ – BVB-Verkündung lässt Fans jubeln

Jetzt geht es Schlag auf Schlag beim BVB. Trainer-Verlängerung, Chukwuemeka-Verpflichtung und jetzt Trikot-Verkündung. Ein sensibles Thema in Dortmund, sorgten die letzten Puma-Exemplare doch bei den meisten Fans für bittere Enttäuschung. Das neue Trikot erzeugt endlich ein anderes Stimmungsbild.

Mit dem am Mittwoch (27. August) vorgestellten Cuptrikot will der BVB nach eigener Angabe „in den Champions-League-Spielen für Aufsehen sorgen“. Dafür greift Hersteller Puma auf ein schlichtes Design zurück – zumindest auf den ersten Blick.

BVB-Fans feiern neues Cuptrikot

Grundfarbe Gelb. Sponsor, Vereinslogo und Ausrüster in Schwarz. Abgerundet wird das Trikot durch schwarze Ränder an Hals und Ärmeln. Simpel, aber gut. Oder: Weniger ist mehr. So lautet zumindest das Urteil der meisten Borussia-Fans unter der Verkündung des Vereins auf X (ehemals Twitter).

++BVB erblasst vor Neid++

„Manche Trikot versuchen laut zu sein, andere müssen das nicht“. Mit diesen Worten bewirbt der Verein sein neues Trikot für die Champions League, das eine Hommage an den Triumph im Europapokal der Pokalsieger 1965/66 darstellen soll. Ob es dazu auch in der diesjährigen Königsklasse kommen wird? Dafür musste der aktuelle Kader wohl über sich hinauswachsen. Grund zum Jubel gibt es bei den Fans schon jetzt.

„Alles perfekt“, „Was ein Brett“ oder „Cleanes Trikot“. Die Fans auf X sind sich mehr als einig über das neue Cuptrikot. Sogar „das beste Trikot der Vereinsgeschichte“ wird schon ausgerufen. Da hätten wohl alle Trikotfanatiker der 90er Jahre ein ernstes Problem mit.

„Mit Sancho-Flock 10/10“

An die Verkündung schließt sich direkt der nächste Fan-Wunsch an. Kommentare wie „Mit Sancho hinten drauf, wäre es noch schöner“ oder „Mit Sancho-Flock 10/10“ liest man reihenweise unter dem BVB-Beitrag. Ob der Verein hier auf seine Supporter eingeht, bleibt abzuwarten.

Immerhin dürfte sich das mit strukturierten Details versehene Trikot deutlich besser verkaufen als die letzten Exemplare. Die BVB-Fans schätzen das „simplere Design“, auch wenn die Muster im Stoff manche eher an „Omas Tischdecke“ oder „strukturiertes Toilettenpapier“ erinnern.