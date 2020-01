Dortmund - Union Berlin im Live-Ticker: Geht die Haaland-Show weiter?

Dortmund. Der Start ins neue Jahrzehnt ist geglückt – doch auch die Konkurrenz punktet fleißig. Deshalb gilt es für Dortmund gegen Union Berlin den nächsten Dreier einzufahren.

Am Samstag empfängt Dortmund Union Berlin zum Duell des 20. Spieltag. Und beim BVB richten sich erneut alle Augen auf Erling Haaland. Kann der Norweger seinen unfassbaren Schnitt von 11 Minuten pro Tor halten? Läuft er gegen die Eisernen sogar erstmals von Beginn an auf?

Dortmund - Union Berlin im Live-Ticker

DERWESTEN begleitet Dortmund - Union Berlin im Live-Ticker.

----------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Union Berlin -:- (-:-)

Tore:

----------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reus - T. Hazard, Sancho

Berlin: Gikiewicz - Friedrich, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Gentner, Andrich, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Andersson

----------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 01.02.2020, 15.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach/Pegnitz)

----------

19.19 Uhr: Die große Frage beim BVB: Geht die Haaland-Show weiter? Dreimal traf er bei seinem Debüt in Augsburg (5:3), zweimal beim ersten Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1). Die Liga zittert schon jetzt vor der norwegischen Naturgewalt – wie soll das nur weitergehen? Aus schwarzgelber Sicht wohl am liebsten mit dem nächsten Doppelpack.

18.21 Uhr: Verletzt fehlt bei den Dortmundern weiterhin Thomas Delaney (Aufbautraining). Dan-Axel Zagadou und Marcel Schmelzer sind nach überstandenen Faserrissen wieder eine Alternative. Bei den Unionern fehlen Akaki Gogia (Kreuzbandriss), Laurenz Dehl (Knieverletzung), Felix Kroos (muskuläre Probleme), Joshua Mees (Oberschenkelverletzung) und Manuel Schmiedebach (Bauchmusskelprobleme.

17.13 Uhr: Dreimal trafen Borussia Dortmund und Union Berlin in ihrer Vereinsgeschichte erst aufeinander. 2016 und 2018 zwangen die Hauptstädter den BVB jeweils in der zweiten Pokalrunde in Elfmeterschießen (2016, 3:0) beziehungsweise Verlängerung (2018, 3:2), unterlagen dort aber. In der Hinrunde gab es die Revanche für die knappen Pokal-Pleiten: In der Alten Försterei fügte das Team von Urs Fischer den Schwarzgelben eine empfindliche 1:3-Niederlage zu.

------------------------------------

16.07 Uhr: Vor dem Spiel hat sich Borussia Dortmund noch einmal personell verstärkt. Am „Deadline Day“ verkündete der Vizemeister die Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can (>> hier alle Infos). Ob der Ex-Juve-Star bereits gegen Berlin im Kader steht, bleibt abzuwarten. Sicher nicht im BVB-Kader wird Jacob Bruun Larsen stehen. Der Flügelstürmer wechselte ebenfalls am „Deadline Day“ zur TSG Hoffenheim.

15.12 Uhr: Keine Frage: Gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt ist der BVB turmhoher Favoriten. Das bestätigt auch ein Blick auf die Wettquoten. Die Buchmacher bieten bei einer Wette auf einen Union-Sieg in Dortmund teilweise eine Verdreizehnfachung des Einsatzes.

Freitag, 14.01 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen den 1. FC Union Berlin. Hier begleiten wir das Spiel für dich und versorgen dich mit allem Wisssenswerten.